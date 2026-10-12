Parece saída de um catálogo. Georgina Rodríguez abre as portas da mansão da Arábia Saudita e a cozinha é o sonho de qualquer um

Georgina Rodríguez voltou a dar aos seguidores um vislumbre da vida longe dos holofotes. Através das redes sociais, a companheira de Cristiano Ronaldo partilhou imagens de dois espaços da casa onde a família vive na Arábia Saudita: a cozinha, marcada por uma estética contemporânea, e a piscina exterior, integrada num jardim repleto de vegetação tropical.

As fotografias mostram dois ambientes distintos, mas unidos pela atenção aos detalhes. No interior, predominam as linhas simples, os tons neutros e os acabamentos elegantes. No exterior, a água azul-turquesa da piscina contrasta com a vegetação e as estruturas arquitetónicas que enquadram o espaço.

Uma cozinha minimalista com detalhes que fazem a diferença

É na cozinha que alguns dos pormenores mais interessantes da decoração saltam à vista. Os armários de acabamento liso, em tons claros, criam uma imagem depurada e uniforme, enquanto os eletrodomésticos encastrados ajudam a manter a continuidade visual do mobiliário.

A bancada em pedra clara reforça a luminosidade do espaço e contrasta com os elementos escuros dos equipamentos. O resultado é uma cozinha de linhas contemporâneas, onde a simplicidade da decoração não dispensa materiais e acabamentos sofisticados.

Um dos detalhes que mais se destaca é a torneira metálica em tom bronze, com um acabamento quente que quebra a neutralidade da bancada e da restante cozinha. A combinação acrescenta personalidade ao ambiente sem comprometer a estética minimalista.

É este equilíbrio entre tons claros, superfícies discretas e apontamentos metálicos que torna o espaço uma referência para quem procura inspiração para uma cozinha moderna. Em vez de apostar numa decoração carregada, a divisão privilegia a coerência dos materiais e a integração dos equipamentos.

Na imagem, Georgina mostra ainda uma grande frigideira com uma preparação de arroz e legumes, num registo mais quotidiano que contrasta com a sofisticação do espaço. Um pormenor que ajuda a aproximar o ambiente de uma cozinha efetivamente utilizada, para lá da imagem cuidada dos interiores de luxo.

Uma piscina de grandes dimensões rodeada de palmeiras

No exterior, a protagonista é a piscina. A fotografia mostra uma extensa superfície de água azul-turquesa, enquadrada por uma zona de circulação em pedra clara, palmeiras e outras plantas que conferem ao jardim um ambiente tropical.

As estruturas geométricas em tons terrosos acrescentam uma dimensão arquitetónica ao espaço e criam um contraste com o céu azul. A vegetação, por sua vez, ajuda a enquadrar a piscina e a dar ao exterior uma atmosfera de refúgio privado.

A imagem revela também uma zona de menor profundidade junto à piscina principal, integrada no mesmo conjunto. É um espaço que sugere uma utilização familiar, embora a fotografia, por si só, não permita confirmar a configuração completa nem as dimensões exatas da área aquática.

Mais do que um elemento decorativo, a piscina assume-se como um dos pontos centrais do jardim, numa composição em que a água, a vegetação e os materiais naturais se complementam.

A vida familiar de Cristiano Ronaldo e Georgina em Riade

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez passaram a viver na Arábia Saudita em 2023, quando o futebolista se juntou ao Al Nassr. Desde então, a família tem partilhado ocasionalmente imagens dos espaços onde vive e de momentos da rotina doméstica.

Em novembro de 2024, Georgina mostrou nas redes sociais imagens de uma nova casa familiar em Riade, acompanhadas pela expressão "Nuevo dulce hogar". Na altura, a publicação permitiu conhecer algumas das áreas da residência, incluindo salas de estar, jardins e uma piscina exterior, segundo a cobertura da imprensa espanhola.

A residência foi também descrita pela imprensa portuguesa como uma casa de linhas modernas, com vários pisos e espaços dedicados ao lazer. A Nova Gente noticiou, em novembro de 2024, a mudança do casal e referiu que a habitação seria arrendada, embora esses detalhes tenham sido atribuídos a informações divulgadas por outros meios.

Mais recentemente, a revista Architectural Digest Middle East escreveu, em agosto de 2026, que Riade continua a ser a principal base da família, referindo também a aquisição de propriedades de luxo na costa saudita do Mar Vermelho. Estas últimas são distintas da residência urbana mostrada nas imagens.

Entre partilhas da rotina familiar e imagens de interiores cuidadosamente decorados, Georgina continua a despertar a curiosidade dos seguidores sobre a vida privada do casal. Desta vez, são a cozinha de linhas minimalistas e a piscina rodeada de palmeiras que dão a conhecer mais um pouco do ambiente da casa na Arábia Saudita.