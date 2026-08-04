"Chamaram-me gorda": Georgina Rodríguez responde às críticas com fotos do corpo real e a reação de Ronaldo emociona

As fotografias de Georgina Rodríguez durante umas férias de verão voltaram a colocá-la no centro das atenções. Depois de vários dias a ser alvo de comentários nas redes sociais sobre a sua forma física, a companheira de Cristiano Ronaldo decidiu quebrar o silêncio e responder de forma frontal às críticas.

Num longo desabafo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 4 de agosto, acompanhado por imagens onde procura mostrar-se de forma mais natural e sem poses, Georgina deixou uma poderosa reflexão sobre a pressão estética, a maternidade, a autoestima e a importância de viver em paz com o próprio corpo.

"O meu corpo vai mudar, como muda o de todas as mulheres. E espero que continue a mudar durante muitos anos, porque isso significará que continuo viva", começou por escrever, na legenda da partilha onde Georgina se mostra de forma mais natural, assumindo as suas curvas e rejeitando os padrões de beleza impostos pela sociedade.

A influenciadora e empresária recordou ainda que é mãe de seis filhos, três deles raparigas, e garantiu que a maior lição que quer transmitir às filhas é que o valor de uma pessoa nunca pode depender da aparência física nem da opinião de desconhecidos. Nesse caminho, destacou também o papel de Cristiano Ronaldo, de quem diz sentir "um enorme orgulho pelos valores que transmite enquanto pai e homem."

Georgina revela conversa privada com Cristiano Ronaldo

Georgina revelou ainda uma conversa que teve com o companheiro depois de ter lido as críticas às fotografias captadas durante as férias. "Preocupa-me que agora me estejam a chamar gorda, porque vivo da minha imagem", confessou-lhe.

Segundo contou, Cristiano Ronaldo respondeu-lhe de forma imediata: "Tu não vives da tua imagem. Tu vives daquilo que és. Uma mulher perfeita. Bonita, com um grande corpo, mãe, boa pessoa, bem-sucedida e que vive a vida com amor. O que mais queres? É normal que tenham inveja."

"Amo as minhas curvas"

A modelo reconhece que esta situação se repete praticamente todos os verões, quando o seu corpo volta a ser tema de discussão pública. Foi então que deixou várias perguntas dirigidas aos críticos: "Onde está o padrão? Quem decide qual é o corpo 'certo'? Continuamos mesmo a acreditar que a felicidade tem um tamanho?"

Georgina explicou que treina porque isso lhe faz bem física e mentalmente e garantiu que o exercício nunca foi uma luta para emagrecer, mas sim uma forma de cuidar da sua saúde, da sua disciplina e do seu bem-estar.

"Amo as minhas curvas. Amo a liberdade de viver no corpo que escolho. Num corpo que me sustenta, que me permitiu dar vida, cair e voltar a levantar-me. Um corpo que merece respeito, amor e gratidão em todas as suas versões", adiantou.

"Beijos de uma gordinha feliz", completou Georgina

Na parte final da publicação, Georgina deixa aquele que é o grande manifesto da mensagem. Para a companheira de Cristiano Ronaldo, o verdadeiro sucesso nunca passou por corresponder a padrões de beleza impostos pela sociedade, mas sim por viver rodeada das pessoas que ama, cuidar da saúde, desfrutar da família e dos amigos, aprender, rir e viver.

E termina com uma nota carregada de ironia, depois de toda a polémica em torno das fotografias das férias:"beijos de uma gordinha feliz."

Com este desabafo, Georgina Rodríguez responde diretamente às críticas que inundaram as redes sociais nos últimos dias e transforma a polémica numa reflexão sobre autoestima, maternidade, pressão estética e aceitação do corpo, mostrando um lado mais vulnerável e pessoal do que aquele a que habituou os seguidores.