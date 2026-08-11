Após críticas ao corpo, Georgina Rodríguez exibe curvas sem tabus e deixa mensagem nas entrelinhas que está a dar que falar

Georgina Rodríguez voltou a dar nas vistas nas redes sociais. Desta vez, a empresária e modelo surgiu a promover a sua própria marca de roupa, Mimoa, com um conjunto desportivo que acompanha e evidencia as suas curvas.

As fotografias chegam depois de Georgina ter sido recentemente alvo de críticas relacionadas com a sua aparência e com a sua silhueta. Sem fazer qualquer referência direta à polémica, a companheira de Cristiano Ronaldo optou por partilhar imagens em que aparece confiante e com o corpo bastante evidenciado pelo corte do conjunto.

Na legenda, escreveu apenas: “The fit does the taking”, uma frase que, no contexto da publicação, pode ser entendida como uma valorização do corte e do ajuste da roupa ao corpo.

Uma "resposta" sem mencionar os críticos

Georgina não diz, em momento algum, que as fotografias são uma resposta aos comentários de que foi alvo. Ainda assim, a escolha das imagens e da legenda pode dar margem a essa interpretação.

A modelo aparece precisamente a exibir a silhueta que tantas vezes é elogiada, mas que também esteve recentemente no centro de comentários menos positivos. E fá-lo através de peças da sua própria marca, num conteúdo que alia a promoção da Mimoa à valorização da imagem que escolheu mostrar.

A frase utilizada na legenda acrescenta ainda uma camada de interpretação. “The fit does the taking” pode ser lida simplesmente como uma referência ao facto de o corte da roupa fazer toda a diferença. No entanto, depois da polémica recente, é inevitável que alguns seguidores possam interpretar a publicação como uma resposta subtil a quem a criticou.

Aliás, a caixa de comentários daquela partilha encheu-se de reações à frase e às fotos partilhadas por Gio, como é carinhosamente tratada. "O fit realmente é incrível", "A mulher mais bonita do mundo", "És única, Gio!", "A mulher mais elegante do planeta", "Patroa! A calar os críticos", "Uma mulher bem feita, que não precisa de tratamentos estéticos, é linda assim", "Inspiras mulheres e mostras que, para ser linda, não precisa de estar no auge da magreza", "Calas todos assim: com estilo e beleza, e isso não se compra", pode ler-se.