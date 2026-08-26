Georgina Rodríguez está a vender uma mansão de luxo numa das ilhas mais exclusivas do mundo. Mostramos como o interior é inacreditável [VÍDEO]

Georgina Rodríguez está a levar o conceito de luxo a outro nível. Através da Bellhatria, a imobiliária que fundou, a empresária apresenta no seu portefólio uma propriedade num dos destinos mais exclusivos do Mar Vermelho. E basta olhar para as imagens para perceber que este não é um lugar pensado para quem procura simplesmente uma casa: é um refúgio onde o mar, a areia e a privacidade fazem parte da experiência.

Imagine acordar, abrir a porta e ter diante de si uma extensão de areia branca que parece não ter fim. Sem prédios à vista. Sem estradas. Sem vizinhos a poucos metros. Apenas o azul-turquesa do Mar Vermelho, uma praia praticamente privada e uma piscina instalada no próprio areal. É esta a realidade Gio está a apresentar.

A propriedade encontra-se no Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, nas Ummahat Islands, na costa do Mar Vermelho, na Arábia Saudita. O resort foi desenhado para se fundir com a paisagem e conta com villas implantadas diretamente na areia ou sobre a água, todas pensadas para proporcionar privacidade e uma ligação permanente ao oceano.

Uma casa onde a praia é literalmente o jardim

A propriedade apresentada pela Bellhatria surge com dois quartos e três casas de banho, mas são os espaços exteriores que roubam imediatamente todas as atenções.

A villa está praticamente plantada sobre a praia. A areia branca prolonga-se diante da casa e a piscina privada surge integrada nesse cenário, a poucos passos do mar.

Não há muros altos a esconder a paisagem. Pelo contrário. A arquitetura parece ter sido pensada precisamente para deixar o oceano entrar na casa. As grandes aberturas permitem que a luz natural domine os espaços e que a vista seja sempre a protagonista. No exterior, espreguiçadeiras, zonas de descanso e uma área de refeições completam aquele que parece ser o cenário perfeito para desaparecer do mundo durante alguns dias.

No Nujuma, as villas foram concebidas para oferecer privacidade elevada, com janelas panorâmicas, piscinas com vista para o mar e acesso direto ao exterior. O próprio resort descreve o conceito como uma combinação entre natureza, privacidade e luxo descalço.

Um resort onde até as estrelas fazem parte da experiência

A propriedade não está apenas num lugar paradisíaco. Está integrada num dos projetos de hospitalidade mais exclusivos do Mar Vermelho.

O Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve tem 65 villas e foi concebido como um santuário rodeado pelas águas cristalinas do Mar Vermelho. Além das praias e piscinas, o resort disponibiliza experiências de mergulho e snorkeling através do Galaxea Diving Center, tratamentos no Neyrah Spa e atividades ligadas à conservação e à natureza.

O resort conta ainda com especialistas em astronomia e experiências de observação do céu noturno. Num local tão remoto e com tão pouca interferência luminosa, o objetivo é que os hóspedes possam olhar para cima e transformar também o céu numa espécie de espetáculo privado.