A troca de mensagens de que todos estão a falar. Georgina Rodríguez faz comentário sobre a mulher de Bernardo Silva

Georgina Rodríguez deixou uma mensagem à mulher de Bernardo Silva e a resposta já está a dar que falar. Inês Degener Tomaz partilhou imagens do primeiro jogo do futebolista no Santiago Bernabéu e recebeu um comentário especial. Gio não ficou indiferente e Inês respondeu, para entusiasmo dos fãs.

Bernardo Silva vive uma nova fase da carreira. Depois de deixar Inglaterra, onde representou o Manchester City durante nove temporadas, o internacional português mudou-se para Madrid e tornou-se reforço do Real Madrid. O clube espanhol oficializou a contratação em junho, com Bernardo a assinar até 2028.

E o futebolista já começou a viver os primeiros capítulos da aventura no clube branco.

“O primeiro de muitos!”

Nas redes sociais, Inês Degener Tomaz, mulher de Bernardo Silva, assinalou um momento muito especial: o primeiro jogo do marido no icónico Santiago Bernabéu.

A publicação reuniu várias fotografias do momento, incluindo imagens ternurentas da mulher do jogador na bancada, abraçada à filha de ambos, Carlota, e a dar-lhe beijinhos.

Na legenda, Inês foi simples e deixou uma mensagem que resume bem o significado daquele momento: “O primeiro de muitos!”

Entre as reações à publicação surgiu um comentário que rapidamente chamou a atenção. Georgina Rodríguez não ficou indiferente às imagens e deixou uma mensagem dirigida a Inês: “As mais bonitas!”

A mulher de Bernardo Silva não deixou o comentário de Georgina sem resposta. “Só faltam vocês!”, escreveu Inês, acompanhando a mensagem com um emoji de lágrimas de emoção e um coração.

Amizade de Gio e Inês deixa a Internet ao rubro

Esta troca de comentários foi suficiente para os fãs começarem a reagir à possível proximidade entre as duas. “As nossas ladies!”, “São as mais belas de todas”, “Perfeitas” e “MRS RONALDO!” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Há, naturalmente, uma ligação futebolística que ajuda a explicar esta proximidade.

Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo são companheiros de Seleção Nacional e cruzam-se há vários anos ao serviço de Portugal. É, por isso, natural que Georgina e Inês também se encontrem nas bancadas durante os jogos da seleção portuguesa.

Agora, há ainda outro ponto em comum. Bernardo Silva começou uma nova etapa precisamente no clube onde Cristiano Ronaldo construiu uma das fases mais marcantes da sua carreira.

O Real Madrid oficializou a chegada de Bernardo em junho e, em agosto, recebeu oficialmente o português na Cidade Real Madrid, onde assinou o contrato que o liga ao clube até 30 de junho de 2028.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, representou o clube entre 2009 e 2018, e foi durante a sua passagem por Madrid que conheceu Georgina Rodríguez.

Agora, anos depois, é Bernardo Silva quem inicia uma nova aventura no Santiago Bernabéu, acompanhado de perto pela mulher e pela filha.