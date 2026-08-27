Foto: Instagram
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A troca de mensagens de que todos estão a falar. Georgina Rodríguez faz comentário sobre a mulher de Bernardo Silva
Mafalda Mourão
Há 2h e 53min

As mulheres de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva estão a agitar as redes sociais

Georgina Rodríguez deixou uma mensagem à mulher de Bernardo Silva e a resposta já está a dar que falar. Inês Degener Tomaz partilhou imagens do primeiro jogo do futebolista no Santiago Bernabéu e recebeu um comentário especial. Gio não ficou indiferente e Inês respondeu, para entusiasmo dos fãs.

Bernardo Silva vive uma nova fase da carreira. Depois de deixar Inglaterra, onde representou o Manchester City durante nove temporadas, o internacional português mudou-se para Madrid e tornou-se reforço do Real Madrid. O clube espanhol oficializou a contratação em junho, com Bernardo a assinar até 2028.

E o futebolista já começou a viver os primeiros capítulos da aventura no clube branco.

“O primeiro de muitos!”

Nas redes sociais, Inês Degener Tomaz, mulher de Bernardo Silva, assinalou um momento muito especial: o primeiro jogo do marido no icónico Santiago Bernabéu.

A publicação reuniu várias fotografias do momento, incluindo imagens ternurentas da mulher do jogador na bancada, abraçada à filha de ambos, Carlota, e a dar-lhe beijinhos.

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Na legenda, Inês foi simples e deixou uma mensagem que resume bem o significado daquele momento: “O primeiro de muitos!”

Entre as reações à publicação surgiu um comentário que rapidamente chamou a atenção. Georgina Rodríguez não ficou indiferente às imagens e deixou uma mensagem dirigida a Inês: “As mais bonitas!”

A mulher de Bernardo Silva não deixou o comentário de Georgina sem resposta. “Só faltam vocês!”, escreveu Inês, acompanhando a mensagem com um emoji de lágrimas de emoção e um coração.

Amizade de Gio e Inês deixa a Internet ao rubro

Esta troca de comentários foi suficiente para os fãs começarem a reagir à possível proximidade entre as duas. “As nossas ladies!”, “São as mais belas de todas”, “Perfeitas” e “MRS RONALDO!” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Há, naturalmente, uma ligação futebolística que ajuda a explicar esta proximidade.

Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo são companheiros de Seleção Nacional e cruzam-se há vários anos ao serviço de Portugal. É, por isso, natural que Georgina e Inês também se encontrem nas bancadas durante os jogos da seleção portuguesa.

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Agora, há ainda outro ponto em comum. Bernardo Silva começou uma nova etapa precisamente no clube onde Cristiano Ronaldo construiu uma das fases mais marcantes da sua carreira.

O Real Madrid oficializou a chegada de Bernardo em junho e, em agosto, recebeu oficialmente o português na Cidade Real Madrid, onde assinou o contrato que o liga ao clube até 30 de junho de 2028.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, representou o clube entre 2009 e 2018, e foi durante a sua passagem por Madrid que conheceu Georgina Rodríguez.

Agora, anos depois, é Bernardo Silva quem inicia uma nova aventura no Santiago Bernabéu, acompanhado de perto pela mulher e pela filha.

Veja agora, na nossa galeria, as fotografias de Inês Degener Tomaz e Bernardo Silva

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