Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez tem um negócio que poucos conhecem. Descobrimos o império de luxo que está a construir sem Cristiano Ronaldo
Mafalda Mourão
Hoje às 10:16

Georgina Rodríguez está a construir um império de luxo e há quem não sonhe sequer no que já conseguiu conquistar

Georgina Rodríguez vive rodeada de luxo e glamour, mas poucos sabem que a mulher de Cristiano Ronaldo transformou a sua vida luxuosa num negócio. Em 2025, a empresária lançou a Bellhatria, uma imobiliária dedicada a propriedades de alto padrão, onde as casas parecem saídas de um catálogo de sonhos.

Longe dos holofotes de Soy Georgina, das campanhas de moda e das fotografias ao lado de CR7, Georgina tem vindo a construir uma nova aposta profissional. Chama-se Bellhatria Real Estate e apresenta-se como uma agência imobiliária de luxo dedicada a “propriedades excecionais” e a um serviço personalizado para clientes exigentes.

A própria não deixa dúvidas sobre o seu envolvimento no projeto. Na descrição da página de Instagram da empresa, apresenta-se como proprietária e fundadora. E basta entrar na página da Bellhatria para perceber que não estamos perante uma imobiliária convencional.

Um catálogo capaz de fazer sonhar

Piscinas interiores e exteriores, jardins privados, salas de cinema, ginásios, saunas, grandes terraços, segurança permanente e interiores cuidadosamente decorados. O universo Bellhatria é feito de casas que parecem ter sido pensadas para uma vida sem limites.

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Entre os primeiros imóveis apresentados pela empresa estavam propriedades em La Finca, uma das zonas residenciais mais exclusivas de Madrid, e no bairro de Almagro. Uma das grandes estrelas do portefólio era uma impressionante moradia de 1.280 metros quadrados, com piscina interior e exterior, ginásio, sala de cinema e sete quartos. A carteira inicial da empresa foi avaliada em cerca de 40 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola.

Mas há mais: a Bellhatria passou entretanto a apresentar no seu portefólio propriedades como uma residência de 355 metros quadrados no coração do bairro de Salamanca, instalada num palacete histórico de 1923, e uma moradia em La Finca descrita pela empresa como uma combinação de design contemporâneo, tecnologia, privacidade e segurança 24 horas. É um catálogo difícil de percorrer sem imaginar como seria viver ali.

Georgina não quer apenas vender metros quadrados

A grande diferença está na forma como a empresária olha para o negócio. A Bellhatria não se apresenta apenas como uma intermediária entre quem compra e quem vende. A filosofia da marca passa pela curadoria, pelo design, pela exclusividade e pela criação de uma experiência.

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Quando o projeto foi lançado, a estratégia passava sobretudo pela aquisição, transformação e arrendamento de propriedades premium a clientes com elevado poder de compra. Georgina assumia também um papel ativo na componente estética dos espaços, escolhendo materiais, mobiliário e elementos decorativos.

A ideia é vender, ou arrendar, muito mais do que uma casa. É vender um estilo de vida. A marca resume essa filosofia de forma quase manifesto: “o luxo não se limita a uma propriedade”, mas à criação de “um estilo de vida e um legado”.

De Madrid para o mapa internacional

Se Madrid foi o ponto de partida, a ambição da Bellhatria parece ser maior. O site oficial apresenta atualmente uma seleção de propriedades e oportunidades em Madrid, Lisboa, Cascais e na Arábia Saudita, revelando uma estratégia com vocação internacional.

Entre as novidades surge, por exemplo, o resort Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, na Arábia Saudita, integrado no universo de propriedades apresentado pela empresa.

A Bellhatria deixa assim de parecer apenas uma aposta imobiliária de Georgina em Madrid e começa a assumir contornos de marca internacional ligada ao segmento premium.

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O novo império de Georgina

A aposta no imobiliário encaixa numa estratégia maior. Georgina Rodríguez já transformou o próprio nome numa marca com valor comercial: moda, beleza, televisão, redes sociais e, agora, imobiliário. A Bellhatria acrescenta uma dimensão particularmente interessante a esse percurso porque é um negócio em que o luxo que Georgina mostra também passa a ser o produto que comercializa.

E se a Bellhatria mostra que Georgina Rodríguez quer entrar no negócio do imobiliário de luxo, o outro negócio de Gio -  Mimoa - prova que a empresária está a construir uma marca própria também no mundo da moda.

A marca de roupa desportiva e lifestyle chegou oficialmente ao mercado a 30 de junho de 2026, depois de meses de antecipação nas redes sociais. A primeira coleção conta com 27 peças e aposta numa estética minimalista, confortável e versátil, pensada para acompanhar diferentes momentos do dia, do treino aos compromissos do quotidiano.

E há uma diferença importante em relação a muitas das marcas que Georgina promove enquanto rosto de campanhas: na Mimoa, é ela quem está por detrás do negócio. No site oficial, apresenta-se como fundadora e explica que criou a marca a partir da ideia de que a roupa deve acompanhar o corpo da mulher, e não tentar “corrigi-lo”.

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A estratégia também é diferente da Bellhatria. Se no imobiliário Georgina vende o sonho de viver numa casa extraordinária, com a Mimoa vende uma versão mais acessível desse mesmo universo aspiracional: peças de roupa que procuram juntar conforto, estética premium e o estilo pessoal que a empresária exibe diariamente.

A primeira coleção chegou com preços abaixo dos 100 euros, segundo informações divulgadas aquando do lançamento, posicionando a Mimoa como uma proposta de premium activewear acessível.

E Georgina parece estar a aplicar à marca aquilo que já domina há anos: a própria imagem como ferramenta de negócio. Antes mesmo do lançamento, começou a dar pistas sobre a Mimoa nas redes sociais e surgiu com peças da marca em eventos internacionais, incluindo a passagem pela temporada da Met Gala. Depois do lançamento, algumas peças chegaram a esgotar rapidamente.

Assim, entre casas multimilionárias e conjuntos de roupa desportiva, começa a desenhar-se um padrão: Georgina Rodríguez está a transformar o seu estilo de vida numa verdadeira estratégia empresarial.

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Veja agora, na galeria que preparámos para si, algumas fotografias da negócio de luxo de Georgina Rodríguez

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