Georgina Rodríguez tem um negócio que poucos conhecem. Descobrimos o império de luxo que está a construir sem Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez vive rodeada de luxo e glamour, mas poucos sabem que a mulher de Cristiano Ronaldo transformou a sua vida luxuosa num negócio. Em 2025, a empresária lançou a Bellhatria, uma imobiliária dedicada a propriedades de alto padrão, onde as casas parecem saídas de um catálogo de sonhos.

Longe dos holofotes de Soy Georgina, das campanhas de moda e das fotografias ao lado de CR7, Georgina tem vindo a construir uma nova aposta profissional. Chama-se Bellhatria Real Estate e apresenta-se como uma agência imobiliária de luxo dedicada a “propriedades excecionais” e a um serviço personalizado para clientes exigentes.

A própria não deixa dúvidas sobre o seu envolvimento no projeto. Na descrição da página de Instagram da empresa, apresenta-se como proprietária e fundadora. E basta entrar na página da Bellhatria para perceber que não estamos perante uma imobiliária convencional.

Um catálogo capaz de fazer sonhar

Piscinas interiores e exteriores, jardins privados, salas de cinema, ginásios, saunas, grandes terraços, segurança permanente e interiores cuidadosamente decorados. O universo Bellhatria é feito de casas que parecem ter sido pensadas para uma vida sem limites.

Entre os primeiros imóveis apresentados pela empresa estavam propriedades em La Finca, uma das zonas residenciais mais exclusivas de Madrid, e no bairro de Almagro. Uma das grandes estrelas do portefólio era uma impressionante moradia de 1.280 metros quadrados, com piscina interior e exterior, ginásio, sala de cinema e sete quartos. A carteira inicial da empresa foi avaliada em cerca de 40 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola.

Mas há mais: a Bellhatria passou entretanto a apresentar no seu portefólio propriedades como uma residência de 355 metros quadrados no coração do bairro de Salamanca, instalada num palacete histórico de 1923, e uma moradia em La Finca descrita pela empresa como uma combinação de design contemporâneo, tecnologia, privacidade e segurança 24 horas. É um catálogo difícil de percorrer sem imaginar como seria viver ali.

Georgina não quer apenas vender metros quadrados

A grande diferença está na forma como a empresária olha para o negócio. A Bellhatria não se apresenta apenas como uma intermediária entre quem compra e quem vende. A filosofia da marca passa pela curadoria, pelo design, pela exclusividade e pela criação de uma experiência.

Quando o projeto foi lançado, a estratégia passava sobretudo pela aquisição, transformação e arrendamento de propriedades premium a clientes com elevado poder de compra. Georgina assumia também um papel ativo na componente estética dos espaços, escolhendo materiais, mobiliário e elementos decorativos.

A ideia é vender, ou arrendar, muito mais do que uma casa. É vender um estilo de vida. A marca resume essa filosofia de forma quase manifesto: “o luxo não se limita a uma propriedade”, mas à criação de “um estilo de vida e um legado”.

De Madrid para o mapa internacional

Se Madrid foi o ponto de partida, a ambição da Bellhatria parece ser maior. O site oficial apresenta atualmente uma seleção de propriedades e oportunidades em Madrid, Lisboa, Cascais e na Arábia Saudita, revelando uma estratégia com vocação internacional.

Entre as novidades surge, por exemplo, o resort Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, na Arábia Saudita, integrado no universo de propriedades apresentado pela empresa.

A Bellhatria deixa assim de parecer apenas uma aposta imobiliária de Georgina em Madrid e começa a assumir contornos de marca internacional ligada ao segmento premium.

O novo império de Georgina

A aposta no imobiliário encaixa numa estratégia maior. Georgina Rodríguez já transformou o próprio nome numa marca com valor comercial: moda, beleza, televisão, redes sociais e, agora, imobiliário. A Bellhatria acrescenta uma dimensão particularmente interessante a esse percurso porque é um negócio em que o luxo que Georgina mostra também passa a ser o produto que comercializa.

E se a Bellhatria mostra que Georgina Rodríguez quer entrar no negócio do imobiliário de luxo, o outro negócio de Gio - Mimoa - prova que a empresária está a construir uma marca própria também no mundo da moda.

A marca de roupa desportiva e lifestyle chegou oficialmente ao mercado a 30 de junho de 2026, depois de meses de antecipação nas redes sociais. A primeira coleção conta com 27 peças e aposta numa estética minimalista, confortável e versátil, pensada para acompanhar diferentes momentos do dia, do treino aos compromissos do quotidiano.

E há uma diferença importante em relação a muitas das marcas que Georgina promove enquanto rosto de campanhas: na Mimoa, é ela quem está por detrás do negócio. No site oficial, apresenta-se como fundadora e explica que criou a marca a partir da ideia de que a roupa deve acompanhar o corpo da mulher, e não tentar “corrigi-lo”.

A estratégia também é diferente da Bellhatria. Se no imobiliário Georgina vende o sonho de viver numa casa extraordinária, com a Mimoa vende uma versão mais acessível desse mesmo universo aspiracional: peças de roupa que procuram juntar conforto, estética premium e o estilo pessoal que a empresária exibe diariamente.

A primeira coleção chegou com preços abaixo dos 100 euros, segundo informações divulgadas aquando do lançamento, posicionando a Mimoa como uma proposta de premium activewear acessível.

E Georgina parece estar a aplicar à marca aquilo que já domina há anos: a própria imagem como ferramenta de negócio. Antes mesmo do lançamento, começou a dar pistas sobre a Mimoa nas redes sociais e surgiu com peças da marca em eventos internacionais, incluindo a passagem pela temporada da Met Gala. Depois do lançamento, algumas peças chegaram a esgotar rapidamente.

Assim, entre casas multimilionárias e conjuntos de roupa desportiva, começa a desenhar-se um padrão: Georgina Rodríguez está a transformar o seu estilo de vida numa verdadeira estratégia empresarial.