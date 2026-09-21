Estiveram dois anos no armário. Georgina Rodríguez 'resgata' os sapatos que vão dominar as tendências de outono

Georgina Rodríguez voltou a mostrar que, quando se trata de moda, o segredo pode estar num pequeno detalhe. A mulher de Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais várias imagens em que surge com um dos novos looks da Mimoa, a marca de activewear que lançou este ano. O conjunto preto, de inspiração desportiva, poderia seguir o caminho habitual da roupa confortável. Mas foram os sapatos que acabaram por roubar todas as atenções.

A escolha recaiu sobre umas sabrinas de cetim cor-de-rosa com salto, da Miu Miu, que Georgina revelou ter comprado há dois anos e só agora ter decidido estrear. “Esperei dois anos para 'soltar' estes sapatos. Qual é a melhor altura para os usar?”, escreveu na legenda da publicação, acrescentando que os sapatos ficavam perfeitos com a Mimoa.

Das aulas de ballet para o guarda-roupa de todos os dias

As sabrinas há muito que deixaram de estar associadas exclusivamente ao universo do ballet. Nos últimos anos, a silhueta voltou a ganhar protagonismo na moda, com versões em cetim, pele, rede, com fitas, aplicações e diferentes tipos de fecho. A própria Miu Miu mantém atualmente uma linha dedicada às chamadas Miu Ballet, com vários modelos de inspiração clássica.

Mas Georgina escolheu uma versão particularmente interessante: a sapatilha mantém a delicadeza e a aparência de uma bailarina, mas acrescenta altura, com um salto alto muito fino. É esse pormenor que muda completamente a leitura do calçado.

Em vez da habitual sapatilha rasa, o salto introduz uma componente mais elegante e sofisticada. A estética continua romântica, mas ganha uma presença diferente, precisamente aquilo que pode tornar as bailarinas com salto numa alternativa para quem gosta da tendência, mas não quer abdicar de alguns centímetros.

Publicações internacionais de moda têm apontado o regresso de versões de bailarinas com salto entre as tendências de calçado para o outono de 2026.

O contraste que funciona

O mais curioso no look de Georgina é que os sapatos não aparecem isolados. A empresária combina-os com um conjunto preto da Mimoa, a marca que apresentou ao público no final de junho.

A Mimoa nasceu com uma proposta centrada no activewear e no lifestyle e estreou-se com 27 modelos, mantendo os preços abaixo dos 100 euros. A marca descreve-se como pensada para acompanhar diferentes momentos do quotidiano, do treino ao trabalho, passando pelo descanso e pelas deslocações.

O conjunto tem uma linguagem desportiva. As sabrinas, pelo contrário, introduzem uma nota delicada e assumidamente feminina. E o salto acrescenta ainda uma camada de sofisticação. É o encontro entre o “sporty” e o elegante, uma combinação que Georgina conhece bem.

Não é a primeira vez que a empresária usa peças desportivas com acessórios ou calçado de luxo. A estética tem sido também uma das formas de apresentar a Mimoa: não como roupa exclusivamente destinada ao ginásio, mas como peças que podem atravessar diferentes momentos do dia.

O detalhe que chamou a atenção dos seguidores

A publicação não passou despercebida. Entre os comentários deixados pelos seguidores encontram-se reações como “As sabrinas que todas queremos!”, “Amei o salto alto!”, “Sempre divina” e “A patroa disto tudo”.

Mais do que o conjunto, foram precisamente os sapatos que acabaram por concentrar parte da conversa. E percebe-se porquê: à primeira vista parecem umas clássicas sabrinas de ballet. Só depois se percebe que a silhueta está construída sobre um salto.

É uma pequena alteração, mas suficiente para transformar um modelo tradicionalmente associado ao conforto numa peça com uma presença muito mais sofisticada.

Apesar de Georgina ter identificado a Mimoa na publicação, os sapatos das fotografias não são da sua marca. São Miu Miu.

A própria marca italiana mantém atualmente modelos de cetim da linha Miu Ballet à venda no mercado europeu por 820 euros. A ficha oficial de um dos modelos explica que o desenho remonta ao desfile de outono/inverno de 2022 e inclui o característico laço e a faixa elástica com o logótipo.

A tendência que fica para o outono

As sabrinas continuam a ocupar espaço no guarda-roupa de outono, mas a tendência já não precisa de ser interpretada de forma literal. A versão completamente rasa divide espaço com modelos mais estruturados, com tiras, aplicações e, sobretudo, com salto.

A fórmula de Georgina é simples: roupa desportiva, acessórios de luxo e uma sapatilha de inspiração ballet que, graças ao salto, deixa de ser apenas delicada para ganhar uma dose extra de glamour.