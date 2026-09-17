O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem

À primeira vista, Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição não parecem ter muito em comum. De um lado, a empresária e mulher de Cristiano Ronaldo, que tem vindo a reforçar a sua aposta no mundo da moda através da Mimoa. Do outro, o antigo internacional português e treinador de futebol, pai do futebolista Francisco Conceição.

Mas há uma ligação entre os dois que poucos conhecem, e que ficou agora ainda mais evidente.

A nova cara da marca de Georgina é namorada de Francisco Conceição

A Mimoa, marca de roupa desportiva fundada por Georgina Rodríguez, apresentou recentemente duas novas caras para a campanha “Back to the City”: as gémeas portuguesas Matilde e Maria Neiva.

A campanha foi divulgada através das redes sociais da marca e coloca as duas irmãs como protagonistas de uma produção realizada em Lisboa.

E é aqui que surge a ligação. Matilde Neiva é namorada de Francisco Conceição. A nova modelo escolhida por Georgina Rodríguez para representar a sua marca é, precisamente, nora de Sérgio Conceição.

Uma coincidência que torna esta nova campanha da Mimoa particularmente curiosa para quem acompanha o universo do futebol português.

Mas quem são as gémeas que estão a conquistar a moda?

Matilde e Maria Neiva já não são propriamente desconhecidas do público português. As duas irmãs ganharam enorme exposição durante o Mundial de 2026, quando foram filmadas nas bancadas durante o jogo entre Portugal e Colômbia, disputado em Miami.

As imagens rapidamente se tornaram virais nas redes sociais e fizeram com que muitos portugueses quisessem saber quem eram as duas jovens que apareciam lado a lado nas bancadas.

A atenção foi particularmente grande porque Matilde já mantinha uma relação com Francisco Conceição, internacional português e jogador da Juventus.

Agora, poucos meses depois daquele momento de enorme exposição no Mundial, as gémeas dão mais um passo no mundo da moda e são agora "aliadas" de Georgina Rodríguez.