O top de Georgina Rodríguez de que todos falam afinal é um sutiã e custa menos de 40 euros

Georgina Rodríguez voltou a provar que, na moda, às vezes basta mudar a forma de usar uma peça para transformar completamente um look. Desta vez, o segredo está na lingerie.

Numa das suas mais recentes fotografias, a mulher de Cristiano Ronaldo surgiu com um look onde uma peça de lingerie deixou de ser apenas um sutiã e passou, na prática, a funcionar como um top, ou como um bralette.

O resultado? Um visual feminino, arrojado e muito cuidado, que não passou despercebido aos seus seguidores. Nos comentários da publicação, multiplicaram-se os elogios. “Perfeita e inigualável”, “Rainha, deusa”, “Divina”, “Icónica” e “Estás perfeita, és uma musa” são alguns dos comentários deixados pelos fãs, que também destacaram Georgina como uma referência de estilo.

Descobrimos de onde é o sutiã viral da Georgina

Há um detalhe que torna este look ainda mais interessante: esta peça é de uma marca bem conhecida e que é acessível para quase todas as carteiras. A peça usada por Georgina é o Soutien Balconette Sofia in Pretty Flowers, da Intimissimi.

E, apesar do efeito sofisticado que tem no look, não estamos a falar de uma peça inacessível. O modelito custa 39,90 euros na loja online da marca.

É feito em renda com padrão floral e tem copas macias e ligeiramente almofadadas, além de aro envolvente. O modelo tem ainda alças ajustáveis e um contorno forrado a tule. Por ter efeito push-up, é o modelo ideal para quem quer realçar o peito e dar um toque elegante ao look.

O truque de estilo que Georgina acabou por "criar"

Em vez de esconder completamente o sutiã, Georgina colocou-o em evidência, usando-o como se fosse um bralette/top, combinado com uma camisa preta e calças brancas de cintura subida.

O contraste resulta particularmente bem: a lingerie acrescenta textura e detalhe ao conjunto, enquanto as calças mais descontraídas equilibram o lado mais sensual da renda.

É uma daquelas fórmulas que pode parecer ousada à primeira vista, mas que ganha outra leitura quando percebemos que não é preciso comprar um top novo para recriar a ideia.

Para quem quiser experimentar a tendência, há ainda outras combinações de cores do mesmo modelo, incluindo castanho, preto, vermelho, marfim e outras versões e modelitos da linha Pretty Flowers, que conta com estes detalhes rendados que são super elegantes.

Pode ver agora, na galeria que preparámos para si, as fotografias do sutiã de Georgina e de todas as cores em que está disponível

A lingerie sai do quarto e ganha lugar nos looks

Usar lingerie como roupa exterior não é propriamente uma novidade, mas o look de Georgina mostra como a tendência pode ser adaptada de uma forma relativamente simples.

O segredo está no styling: conjugar uma peça assumidamente feminina com elementos mais descontraídos ou estruturados, criando equilíbrio.

Neste caso, a escolha das calças brancas e do casaco preto ajuda precisamente a que o soutien não pareça apenas uma peça de roupa interior usada por engano. Pelo contrário: é o sutiã que passa a ser o protagonista do look. E essa é a parte mais interessante da inspiração de Georgina: uma peça de 39,90 euros, que muitas mulheres provavelmente comprariam para usar debaixo da roupa, pode ganhar uma vida completamente diferente quando é assumida como parte do look.