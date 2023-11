NaWeb – Descobre como é que o podcast de Kika começou

No "Clube Morangos com Açúcar", uma experiência única aguarda-te com o spin-off #NaWeb, realizado por Lucas Dutra. Esta websérie, que explora a vida de algumas personagens da nova temporada, oferece uma narrativa envolvente que não encontrarás em mais nenhum lugar.

O mais recente episódio, "Ruídos de Fundo", aprofunda a compreensão da personagem Kika. Este episódio acontece antes de Kika iniciar o podcast da série, quando ela se dedicava a criar conteúdo ASMR. Este episódio acrescenta informações cruciais para entender como a personagem se desenvolveu e como surgiu a ideia para o podcast.

Os episódios do #NaWeb são lançados semanalmente, permitindo-te mergulhar nas histórias individuais das personagens. Já disponível, "Passas", centrado em Bruno (interpretado por Gonçalo Braga), revela um momento crucial antes do início do ano letivo. A história desenrola-se numa varanda, onde Bruno, irmão de Olívia Campelo, expressa ao telefone a sua revolta e ansiedade pela perda dos pais. Contudo, a sua vida toma um rumo inesperado quando alguém oferece ajuda.

O episódio dedicado a Olívia também já está no Clube Morangos com Açúcar. Este episódio específico desenrola-se no cemitério, próximo às campas dos pais, onde Olívia estabelece uma conexão única e emocionante com eles. O cenário incomum revela a intensidade da dor que a personagem principal carrega, ao mesmo tempo destacando a sua notável força e resiliência.

Curioso para saber mais? Então já sabes, junta-te ao Clube Morangos com Açúcar e acede a todos os conteúdos exclusivos que preparamos para ti.