Aos 40 e depois de ser mãe, atriz que marcou a TVI continua com um corpo que parece ter 20: sabe quem é?

Está prestes a entrar nos 40 anos e já viveu também a experiência da maternidade, mas há algo que continua a surpreender quem a acompanha. Joana Duarte mantém uma forma física invejável e, sempre que partilha novas imagens, os elogios não tardam a surgir.

Desta vez, o destaque começou pelo cabelo. “Hoje foi dia de cortar e pintar esta juba!!”, escreveu nas redes sociais, mostrando o resultado da transformação. A nova imagem conquistou rapidamente os fãs, que não pouparam nos elogios.

Entre as muitas mensagens deixadas na publicação, houve ainda espaço para um comentário especial de outra conhecida figura pública. Carolina Loureiro não ficou indiferente e brincou: “Quando for grande quero ser como tu”.

Como ter um corpo de 20 aos 40?

É impossível não reparar também na excelente forma física que a atriz mantém. A poucos dias de completar 40 anos — celebra o aniversário a 28 de setembro — e depois de ter sido mãe, continua a exibir uma silhueta que impressiona. São muitas as imagens que partilha a praticar Pilates, atividade que tem contribuido para manter esta forma física.

A atriz e modelo ficou conhecida de uma geração inteira ainda muito nova, ao dar vida a Matilde Gouveia em Morangos com Açúcar. A personagem protagonista da terceira série da novela da TVI marcou uma fase importante da carreira da atriz e tornou-se inesquecível para os fãs da produção.

Depois do sucesso de Morangos com Açúcar, Joana Duarte continuou ligada à televisão e integrou várias produções, entre elas Ilha dos Amores, Deixa-me Amar, Olhos nos Olhos, Meu Amor e Anjo Meu.

Na vida pessoal, a atriz foi mãe de Mia, em 2023. Joana sempre optou por preservar a privacidade da filha e manter resguardados alguns detalhes da sua vida familiar.