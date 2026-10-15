Esqueça os chocolates: Aldi tem calendário de advento incrível com surpresas cosméticas

A contagem decrescente para o Natal vai começar e neste ano com uma novidade incrível. O Aldi lança o calendário do advento Lacura Spa, que convida a descobrir um produto diferente a cada dia, numa experiência pensada para quem gosta de beleza e bem-estar e quer evitar consumir doces ainda antes da época mais crítica para a linha.

Com 24 janelas, o calendário 'esconde' uma seleção de produtos da marca da cadeia de supermercados. Com um preço incrível abaixo dos 20 euros, vamos poder experimentar toda a linha ao longo deste período.

24 surpresas dedicadas ao autocuidado

Entre os produtos incluídos encontram-se espumas e óleos de duche, cremes corporais e esfoliantes, além de outras surpresas. A seleção inclui diferentes fragrâncias, como magnólia e amêndoa, laranja e sândalo, eucalipto e menta, pensadas para acompanhar os vários momentos da rotina de cuidado pessoal.

Do banho à hidratação da pele, a proposta passa por descobrir novas texturas e aromas, tornando a preparação para o Natal também uma oportunidade para dedicar mais tempo ao bem-estar.

Uma ideia de presente para o Natal

Com uma apresentação inspirada na época natalícia, o calendário do advento da Lacura Spa é também uma sugestão de presente para quem não resiste a rotinas de skincare.

O calendário do advento da Lacura Spa estará disponível nas lojas Aldi a partir de 16 de outubro, pelo preço de 19,99 euros. A venda está limitada ao stock existente.