300 famílias do Grande Porto podem ter acesso a painéis solares gratuitos

Ajudar cerca de 300 famílias em situação de vulnerabilidade económica a reduzir a sua fatura energética e produzir eletricidade através de painéis solares é o objetivo do projeto Solar Solidário – também designado “Energia do Bairro” –, promovido pela EDP em parceria com a Agência de Energia do Porto (AdEPorto).

O programa prevê a instalação gratuita de 2 painéis fotovoltaicos por habitação, e possibilita uma poupança média de até 200 euros por ano em eletricidade e instalação.

Direcionado a moradias unifamiliares (próprias ou arrendadas) localizadas nos municípios do Porto, Matosinhos, Gondomar, Maia, Valongo, Paredes, Vila do Conde, Santo Tirso, Póvoa de Varzim e Trofa, este projeto procura dar uma resposta ao desafio da pobreza energética, promovendo a inclusão social e contribuindo para a neutralidade carbónica da região.

Para a AdEPorto, parceira técnica do projeto, este é um passo decisivo na concretização de uma transição energética justa. “O Solar Solidário demonstra que a transição energética só é real quando chega a quem mais precisa. Produzir energia renovável em casa, com impacto direto nas faturas das famílias, é uma forma de combater a pobreza energética e melhorar a qualidade de vida, sem deixar ninguém para trás”, sublinha Rui Pimenta, administrador Executivo da AdEPorto, em comunicado.

As famílias interessadas em beneficiar da campanha devem preencher um conjunto de critérios de elegibilidade, que incluem ser residente na Área Metropolitana do Porto a Norte do Rio Douro (AMP-ND) e ser beneficiário de uma tarifa social de eletricidade ou gás.

Além disso, é necessário que um dos membros do agregado familiar seja beneficiário de uma das seguintes prestações sociais mínimas: complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, pensão social de invalidez, complemento da prestação social para a inclusão, pensão social de velhice ou subsídio social de desemprego.

Os interessados devem submeter as candidaturas por e-mail (solarsolidario@adeporto.eu ) ou deslocarem-se até aos balcões únicos de atendimento ao cidadão ou à Agência de Energia do Porto.

Aquando da candidatura será necessária uma fatura de energia e o comprovativo do apoio social. O processo de seleção será realizado de acordo com a ordem de submissão das candidaturas, e as inscrições estarão abertas até ao dia 31 de dezembro de 2025.

