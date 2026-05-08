Este exercício que muitos fazer a partir dos 50 anos não é suficiente, explica especialista

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Caminhar continua a ser uma das atividades físicas mais recomendadas para manter o corpo ativo, mas há um detalhe importante que muitos ignoram: mesmo as caminhadas com inclinação podem não ser suficientes para preservar a força muscular depois dos 50 anos.

De acordo com o site Telva, o treinador Álvaro Puche, especialista em treino de força para adultos mais velhos, explica que este tipo de exercício traz benefícios, mas deve ser complementado com trabalho muscular específico.

Segundo o especialista, caminhar com inclinação ativa mais os músculos da parte posterior das pernas, como glúteos, gémeos e isquiotibiais, além de aumentar o gasto calórico sem provocar tanto impacto nas articulações como a corrida.

“Com inclinação, conseguimos aumentar a intensidade sem gerar mais stress nas articulações”, explica o treinador.

Para além disso, este tipo de caminhada pode ser uma boa opção para quem procura melhorar a resistência física ou tornar o exercício mais desafiante sem recorrer a treinos de alto impacto.

Apesar dos benefícios, o especialista sublinha que este hábito, por si só, não impede a perda de massa muscular associada ao envelhecimento.

“Sem um trabalho específico de força, a perda de força, função e massa muscular acaba por acontecer inevitavelmente, sobretudo depois dos 50 ou 60 anos”, alerta Álvaro Puche.

O especialista recorda que a força muscular é essencial para manter a autonomia ao longo dos anos, ajudando em tarefas simples do dia a dia, como subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou manter o equilíbrio.

A recomendação passa por combinar as caminhadas com treino de força pelo menos duas vezes por semana. Não precisam de ser sessões longas, mas devem incluir exercícios focados sobretudo nas pernas e glúteos.

Agachamentos, lunges, elevações de gémeos ou ponte de glúteos são alguns dos exercícios apontados pelo treinador como fundamentais para preservar a funcionalidade e a mobilidade.