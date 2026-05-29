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Se tivesse de escolher só um fato de banho este verão, seria este que afina a cintura

Afina a cintura e é super elegante: este vestido da Mango foi um sucesso e está agora a mais de 30% de desconto

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O fato de banho perfeito para o verão? Este modelo afina a cintura e custa menos de 20 euros

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Depois de ter sido um sucesso no verão passado, o vestido às riscas da Mango está novamente em destaque, e desta vez a um desconto difícil de ignorar. A peça encontra-se agora disponível na Mango Outlet por 24,99 euros, quando inicialmente custava 39,99 euros, o que representa uma redução de cerca de 38%.

O modelo “Vestido algodão riscas” destaca-se pelo design simples e versátil, pensado para os dias mais quentes. Feito em tecido de algodão e malha fina, apresenta um corte midi e reto, decote profundo, alças largas e riscas em relevo que dão textura ao visual.

Sem fechos e com um estilo confortável, o vestido faz parte da coleção casual da marca espanhola, criada para acompanhar o dia a dia com praticidade e elegância. A combinação entre conforto e minimalismo tornou esta peça numa das favoritas da estação passada.

Para além de confortável e fresco, o vestido ajuda a criar uma silhueta mais elegante e alongada. O corte reto combinado com o caimento do tecido acaba por favorecer a cintura, criando um efeito visual mais elegante e feminino sem perder o conforto.

Agora com um preço mais acessível na Mango Outlet, a peça promete voltar a ser uma aposta forte para os meses quentes.