Antes e depois: veja como eram estas grandes cidades antigamente

As imagens têm o poder único de eternizar momentos, permitindo-nos fazer uma viagem ao passado. Através das fotografias, as gerações vindouras conseguem descobrir como era o quotidiano de outrora, compreendendo as mudanças que moldaram o presente.

As fotografias antigas de cidades são especialmente cativantes, já que nos mostram como eram as pessoas, os edifícios e a sociedade na época em que foram tiradas. É fascinante observar a evolução urbana e social através destas imagens. Ver Tóquio, com as suas ruelas e templos tradicionais antes da modernização, o Rio de Janeiro, com as suas paisagens naturais ainda mais exuberantes e menos exploradas, ou Los Angeles, com o seu desenvolvimento inicial, muito antes de se tornar a metrópole mundialmente conhecida que é hoje.

Estas fotografias não são apenas documentos visuais: carregam histórias, emoções e contextos que se perderiam sem este registo. Na galeria acima, preparada pelo Stars Insider para o IOL, pode ver como eram outrora algumas das cidades mais incríveis do mundo.