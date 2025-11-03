Facebook Instagram
As 7 melhores raças de cães para fazer companhia a idosos

A presença de um cão pode fazer toda a diferença na vida dos idosos. Estas são as 7 raças que melhor combinam com uma vida tranquila e cheia de companhia
Hoje às 10:50
É o fim dos ácaros e dos pelos de animais: máquina de limpeza deixa sofás, tapetes e carro como novos

Os animais são mesmo os nossos melhores companheiros e o cão é o exemplo perfeito disso. Mais do que um animal de estimação, um cão pode ser um verdadeiro parceiro do dia a dia, sendo a melhor companhia para as pessoas que estão sozinhas e que não têm uma rotina tão ativa.

No entanto, é importante escolher uma raça que se adapte ao estilo de vida do tutor, considerando fatores como o tamanho e o nível de energia. O site Petz revela as sete raças que são perfeitas para acompanhar os mais velhos. Percorra a galeria acima e veja cada raça e as suas características.

