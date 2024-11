Cancioneiro da União Europeia reúne 164 canções e há seis portuguesas. Saiba quais são

O primeiro “Cancioneiro da União Europeia”, que reúne 164 canções dos 27 Estados-membros, seis das quais portuguesas, é hoje editado, nove anos depois de ter começado a ser preparado.

No livro, as canções são apresentadas em partitura para voz solo, com acordes, e as letras estão escritas nas 25 línguas originais, que abrangem três alfabetos, e têm tradução em inglês.

Na página do livro dedicada a cada canção há também um código QR, que pode ser lido com recurso a um telemóvel ou tablet, que permite ouvir a gravação original do tema em questão.

As 164 canções foram divididas em seis categorias - Liberdade e Paz, Amor, Natureza e Estações, Populares e Tradicionais, Fé e Espiritualidade e Canções Infantis – e Portugal está representado em todas elas. Em 2018, estiveram a voto 60 canções portuguesas.

As mais votadas, por 2666 pessoas, foram:

“Amar pelos dois” (Amor)

“Canção do Mar” (Natureza e Estações)

“Grândola, Vila Morena” (Liberdade e Paz)

“Malhão, malhão” (Populares e Tradicionais)

“Foi Deus” (Fé e Espiritualidade)

“A Loja do Mestre André” (Canções infantis)

“Amar Pelos Dois”, com letra e música de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral, foi a canção que deu a Portugal a primeira vitória no Festival Eurovisão da Canção, em 2017.

“Canção do Mar”, com letra de Frederico de Brito e música de Ferrer Trindade, foi apresentada pela primeira vez por Maria Odete Coutinho, no programa radiofónico “Os Companheiros da Alegria”, e gravada em 1953 por Carlos Fernando, acompanhado pelo Conjunto de Mário Simões. O tema foi recriado várias vezes por outros artistas, como o brasileiro Agostinho dos Santos, a francesa Yvette Giraud e, mais tarde, na década de 1990, Dulce Pontes, tendo esta versão entrado na banda sonora do filme “A Raiz do Medo” e sido genérico da série policial norte-americana “Southland”.

“Grândola, Vila Morena”, com letra e música de José Afonso (Zeca Afonso), incluída no álbum “Cantigas do Maio” (1971), é uma das canções que serviu de senha à Revolução de 25 de Abril de 1974. Ao longo dos anos o tema teve várias versões, da banda chilena Aparcoa ao pianista Pascal Comelade, passando pela cantora brasileira Nara Leão, a fadista Amália Rodrigues e a norte-americana Liberation Music Orchestra, da pianista Carla Bley e do contrabaixista Charlie Haden.

"Grândola, Vila Morena", para sempre associada à queda da ditadura portuguesa, surge entre as primeiras canções do cancioneiro, sob o tema Liberdade e Paz, a par de canções como "Le Chant des Partisans", composta e interpretada por Anna Marly, referência da Resistência Francesa, e a tradicional italiana "Bella Ciao", com origens no século XIX, que também se tornou símbolo da luta contra o fascismo, durante a II Guerra Mundial.

“Malhão, Malhão” faz parte do cancioneiro popular da região do Douro Litoral.

“Foi Deus”, com letra e música de Alberto Janes, é um fado celebrizado por Amália Rodrigues.

“A Loja do Mestre André” é uma música tradicional infantil.

Entre os temas de outros países que figuram no “Cancioneiro da União Europeia” estão “‘O sole mio”, de Itália, “Ave Maria” e “Au clair de la lune”, de França.

As 60 canções portuguesas que estiveram a votos tinham sido nomeadas por membros da comunidade musical portuguesa - em particular Associação Portuguesa de Educação Musical (APEM), Associação Musical Lisboa Cantat, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança, da Universidade Nova de Lisboa, e a Academia de Música de Lagos.

O “Cancioneiro da União Europeia” é um “projeto sem fins lucrativos lançado por uma organização dinamarquesa sem ligações monetárias à União Europeia”.

“Há mais de 50 anos que nós, os cidadãos europeus, trocamos coisas físicas: carvão, peixe e outros produtos. O intercâmbio cultural, por outro lado, limitou-se até agora ao desporto – Liga dos Campeões – e a um único concurso de música – a Eurovisão. Sentimos que chegou a hora de criarmos um símbolo comum mais duradouro, um livro de canções”, lê-se no 'site' do projeto.

O cancioneiro foi criado com a participação de mais de cem organizações musicais e conservatórios de música, e através de votações públicas que mobilizaram mais de 87 mil cidadãos de toda a União Europeia.

O projeto “Cancioneiro da União Europeia” foi distinguido pelo Parlamento Europeu com o Prémio de Cidadania Europeia 2023.