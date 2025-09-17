Facebook Instagram
Cobrir o assento da sanita com papel das casas de banho públicas é um risco, garantem especialistas

Este é um dos erros que muitos cometem nas casas de banho públicas e que pode afetar a saúde
Ontem às 16:55
Muitas pessoas evitam sentar-se na sanita das casas de banho públicas, por receio de bactérias ou doenças, optando por colocar-se de cócoras ou cobrir o assento com papel. No entanto, especialistas garantem que esta prática não só não é necessária como pode ser prejudicial para a saúde.

De acordo com o site El Economista, estudos feitos pela Universidade do Colorado, apontam que as superfícies mais contaminadas não são os assentos, mas sim os puxadores, torneiras e dispensadores de sabão, onde se acumulam bactérias da pele humana. Já o contacto direto com a sanita representa um risco mínimo, uma vez que a pele funciona como barreira protetora, desde que não existam feridas abertas.

Segundo os especialistas, o verdadeiro erro está em não lavar corretamente as mãos, facilitando a transmissão de germes para a boca, olhos ou alimentos.

Além disso, a posição de cócoras, muitas vezes usada por quem evita sentar-se, pode dificultar o esvaziamento total da bexiga, favorecendo infeções urinárias, incontinência e até problemas como fraqueza muscular pélvica ou hemorróidas.

A recomendação é clara: sentar-se com normalidade e lavar bem as mãos continua a ser a forma mais segura de utilizar casas de banho públicas.

