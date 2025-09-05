Como limpar o ferro de engomar? Faça isto antes de concluir que o seu já não funciona bem

Horas a passar ferro? 12 dicas para nunca mais engomar

Este é provavelmente o ferro de engomar mais pequeno do mundo

A limpeza regular do ferro de engomar é essencial para manter a performance, prolongar a vida útil e evitar manchas na roupa, problemas que muitas vezes fazem com que se compre novos aparelhos sem necessidade.

De acordo com os técnicos da marca Phillips, deve seguir estes passos para conseguir uma limpeza perfeita e ficar com um ferro como novo:

Limpar base do ferro

Desligue e deixe o ferro arrefecer completamente.

Passe um pano húmido sobre a base para remover sujidade e resíduos de tecidos queimados.

Nunca use vinagre, produtos abrasivos ou esfregões metálicos, pois podem danificar o revestimento.

Se houver resíduos mais persistentes, a marca recomenda o uso de ‘pomadas’ próprias de limpeza de ferros, vendidos em lojas de especializadas.

Limpar o depósito de água

Esvazie sempre o reservatório após o uso para evitar depósitos minerais.

Para uma limpeza periódica, encha parcialmente com água morna, agite suavemente e esvazie.

Não use detergente ou produtos químicos, apenas água limpa.

Descalcificação (remoção de calcário)