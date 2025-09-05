Facebook Instagram
Dicas

Como limpar o ferro de engomar? Faça isto antes de concluir que o seu já não funciona bem

Deve seguir estes passos para conseguir uma limpeza perfeita e ficar com um ferro como novo
IOL
Hoje às 13:17
Este é provavelmente o ferro de engomar mais pequeno do mundo

A limpeza regular do ferro de engomar é essencial para manter a performance, prolongar a vida útil e evitar manchas na roupa, problemas que muitas vezes fazem com que se compre novos aparelhos sem necessidade.

De acordo com os técnicos da marca Phillips, deve seguir estes passos para conseguir uma limpeza perfeita e ficar com um ferro como novo:

Limpar base do ferro

  • Desligue e deixe o ferro arrefecer completamente.
  • Passe um pano húmido sobre a base para remover sujidade e resíduos de tecidos queimados.
  • Nunca use vinagre, produtos abrasivos ou esfregões metálicos, pois podem danificar o revestimento.
  • Se houver resíduos mais persistentes, a marca recomenda o uso de ‘pomadas’ próprias de limpeza de ferros, vendidos em lojas de especializadas.

Limpar o depósito de água

  • Esvazie sempre o reservatório após o uso para evitar depósitos minerais.
  • Para uma limpeza periódica, encha parcialmente com água morna, agite suavemente e esvazie.
  • Não use detergente ou produtos químicos, apenas água limpa.

Descalcificação (remoção de calcário)

  • Alguns modelos já têm uma função para limpeza de calcário, que deve ser ativada regularmente.
  • O processo liberta vapor e partículas de calcário pelos orifícios, mantendo-os desobstruídos.
  • A frequência depende da dureza da água da sua zona, mas em geral recomenda-se a cada 1 a 2 meses.
RELACIONADOS
Este é provavelmente o ferro de engomar mais pequeno do mundo
"A roupa fica totalmente lisa em poucos minutos": este centro de engomar chegou para lhe facilitar a vida
De secar a roupa mais depressa a tirar vincos sem engomar, estas dicas de lavandaria são preciosas
É isto que tem de fazer para ter a roupa sem vincos sem usar o ferro de engomar
Mais Vistos
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:04:04
Big Brother
Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»
tvi
00:05:59
Big Brother
Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»
tvi
00:01:33
Big Brother
Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia»
tvi
Destaques IOL
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Elevador da Glória
Pai da criança alemã de três anos foi encontrado com vida entre os feridos do Elevador da Glória
cnn
Vuelta
Jonas Vingegaard: «Agora vou ter de me focar mais no João Almeida»
maisfutebol
FC Porto
FC Porto regressa ao trabalho com Pedro Lima às ordens de Farioli
maisfutebol
Ciclismo
Vuelta: João Almeida vence no mítico Angliru
maisfutebol
Manuel Luis Goucha
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
Emocionante
Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos