Conheça os 38 restaurantes com estrela Michelin em Portugal. E os 8 que têm duas estrelas

Fonte: Agência Lusa

Os restaurantes Marlene, em Lisboa, e Blind, no Porto, conquistaram a sua primeira estrela Michelin, tornando as ‘chefs’ Marlene Vieira e Rita Magro as primeiras mulheres a receber esta distinção na segunda edição da gala exclusivamente nacional. A última mulher a alcançar este feito foi Maria Alice Marto, em 1993, com o restaurante Tia Alice, em Fátima. Além destas distinções, outros seis restaurantes em Portugal receberam uma estrela Michelin, elevando para 38 o número total de restaurantes com esta classificação no país.

Os oito restaurantes anteriormente distinguidos com duas estrelas Michelin mantêm a distinção, mas Portugal continua sem alcançar a classificação máxima de três estrelas. A cerimónia revelou também novos premiados noutras categorias, incluindo cinco restaurantes Bib Gourmand, um novo restaurante com ‘estrela verde’ e reconhecimentos individuais para jovens talentos da gastronomia nacional. A lista completa dos restaurantes distinguidos pelo Guia Michelin Portugal 2025 segue abaixo:

Duas estrelas:

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Uma estrela: