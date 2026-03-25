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Cristina Ferreira revela a rotina de alimentação que segue aos 48 anos

Cristina Ferreira revelou aos seguidores que, além do treino regular, também a alimentação tem sido alvo de novas regras
IOL
Hoje às 12:34
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira
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Cristina Ferreira voltou a partilhar detalhes da sua rotina de cuidados com a saúde, desta vez focando-se na alimentação. A apresentadora tem mostrado cada vez mais atenção ao que come, equilibrando refeições e optando por escolhas mais conscientes.

No Instagram, Cristina Ferreira publicou uma fotografia de um pequeno-almoço saudável, ovos mexidos e queijo cottage, explicando que acrescentou dióspiro à refeição e que, ao longo dos anos, a sua alimentação se tornou mais pensada para o corpo e estilo de vida atuais. “A minha alimentação nunca foi muito desequilibrada, mas agora é muito mais estruturada para os meus 48 anos”, confessou.

Entre as mudanças que implementou, destaca-se a aposta em marmitas, que se tornaram essenciais para gerir melhor os horários e garantir refeições equilibradas mesmo em dias atarefados. A apresentadora privilegia refeições com mais proteína, legumes e praticamente sem açúcar, permitindo apenas pequenas exceções “para provar”.

Na publicação, Cristina Ferreira reforçou o compromisso com a saúde: “O mais difícil é conseguir isto num dia tão preenchido como o meu. Sou cada vez mais fã de marmitas.”

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