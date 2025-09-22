Dívidas do cartão de crédito? Como eliminar

Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono

Ignorar as dívidas do cartão de crédito é um erro que sai caro. Os juros crescem rápido e podem comprometer o seu orçamento e reputação financeira.

Quanto mais tempo passa, mais difícil será recuperar equilíbrio. No entanto, há soluções seguras para cortar este peso. Com renegociação, amortização ou consolidação, pode travar a bola de neve dos encargos e retomar o controlo. Saiba como funcionam estas soluções.

Renegociar é sempre o primeiro passo

Negociar com a instituição financeira é o passo mais simples para aliviar o peso da dívida. Muitos consumidores adiam a conversa, mas pedir um plano de pagamentos com prestações fixas reduz a pressão.

Alguns bancos oferecem períodos de carência, em que só paga juros por um tempo. É uma forma de estabilizar o orçamento sem cair em incumprimento.

Use as poupanças para cortar juros rapidamente

Se tem algum dinheiro de lado, amortizar o saldo do cartão é uma escolha eficaz. Com TAEG até 19,1% no terceiro trimestre e de 18,8% no quarto trimestre de 2025, cada euro que abate significa menos juros no futuro.

Antes de usar as poupanças, mantenha um fundo de emergência. Compare os rendimentos das aplicações financeiras com o que paga pelo cartão para decidir.

Consolide créditos e alivie o seu orçamento

Quem acumula vários empréstimos pode recorrer à consolidação de crédito. Este processo junta todas as dívidas num só contrato, com taxa mais baixa e prestação até 60% inferior.

A gestão torna-se mais simples e sobra rendimento para outras despesas. Analise, porém, o custo global: prazos maiores implicam mais juros ao longo do tempo.

Transforme a dívida do cartão de crédito num crédito pessoal

Substituir o saldo do cartão por um crédito pessoal é uma alternativa vantajosa. As taxas são mais baixas e as condições ficam fixas, evitando surpresas.

Compare propostas de diferentes bancos e avalie comissões e imposto do selo. Uma decisão ponderada garante que o novo contrato compensa.

Adote hábitos que evitem novas dívidas

Diminuir o saldo em dívida é apenas metade do caminho. Para não voltar ao ponto de partida, pague sempre o total da fatura e evite o pagamento mínimo.

Use o cartão de forma consciente, para despesas planeadas e não como complemento de rendimento. Reveja taxas e benefícios regularmente para conseguir poupar e equilibrar as suas finanças pessoais.