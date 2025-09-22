Facebook Instagram
Dinheiro

Dívidas do cartão de crédito? Como eliminar

Descubra estratégias eficazes para reduzir ou liquidar dívidas do cartão de crédito, poupando nos juros e recuperando o equilíbrio financeiro

Doutor Finanças
Hoje às 13:09
Cartão de crédito
Cartão de crédito

Image by freepik

Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono

Ignorar as dívidas do cartão de crédito é um erro que sai caro. Os juros crescem rápido e podem comprometer o seu orçamento e reputação financeira.

Quanto mais tempo passa, mais difícil será recuperar equilíbrio. No entanto, há soluções seguras para cortar este peso. Com renegociação, amortização ou consolidação, pode travar a bola de neve dos encargos e retomar o controlo. Saiba como funcionam estas soluções.

Renegociar é sempre o primeiro passo

Negociar com a instituição financeira é o passo mais simples para aliviar o peso da dívida. Muitos consumidores adiam a conversa, mas pedir um plano de pagamentos com prestações fixas reduz a pressão.

Alguns bancos oferecem períodos de carência, em que só paga juros por um tempo. É uma forma de estabilizar o orçamento sem cair em incumprimento.

Use as poupanças para cortar juros rapidamente

Se tem algum dinheiro de lado, amortizar o saldo do cartão é uma escolha eficaz. Com TAEG até 19,1% no terceiro trimestre e de 18,8% no quarto trimestre de 2025, cada euro que abate significa menos juros no futuro.

Antes de usar as poupanças, mantenha um fundo de emergência. Compare os rendimentos das aplicações financeiras com o que paga pelo cartão para decidir.

Consolide créditos e alivie o seu orçamento

Quem acumula vários empréstimos pode recorrer à consolidação de crédito. Este processo junta todas as dívidas num só contrato, com taxa mais baixa e prestação até 60% inferior.

A gestão torna-se mais simples e sobra rendimento para outras despesas. Analise, porém, o custo global: prazos maiores implicam mais juros ao longo do tempo.

Transforme a dívida do cartão de crédito num crédito pessoal

Substituir o saldo do cartão por um crédito pessoal é uma alternativa vantajosa. As taxas são mais baixas e as condições ficam fixas, evitando surpresas.

Compare propostas de diferentes bancos e avalie comissões e imposto do selo. Uma decisão ponderada garante que o novo contrato compensa.

Adote hábitos que evitem novas dívidas

Diminuir o saldo em dívida é apenas metade do caminho. Para não voltar ao ponto de partida, pague sempre o total da fatura e evite o pagamento mínimo.

Use o cartão de forma consciente, para despesas planeadas e não como complemento de rendimento. Reveja taxas e benefícios regularmente para conseguir poupar e equilibrar as suas finanças pessoais.

RELACIONADOS
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta
Especialista esclarece o motivo de sentirmos a pálpebra a tremer (e não é só por stress)
Influencer que lutou contra o cabelo oleoso toda a vida explica como agora só o lava duas vezes por semana. E sempre impecável
Boas notícias para quem bebe café: especialista defende benefícios para os intestinos
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
Mais Vistos
00:06:28
Secret Story
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
tvi
00:01:59
Secret Story
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas
tvi
00:06:28
Secret Story
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa
tvi
00:09:14
Secret Story
Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou
tvi
Destaques IOL
Piscinas portuguesas
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono
Regras de etiqueta
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta
Morte
Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story 9: Uma semana que pareceu um mês
Mais Lidas
Tragédia
Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias
Dois às 10
Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»
tvi
Internacional
Ali Koç perde eleições e sai da presidência do Fenerbahçe
maisfutebol
Famosos
Vida antes de "Secret Story": a história de amor de Pedro Jorge e Marisa em 30 fotos!
selfie
Pedro Benevides
Pedro Benevides partilha novas fotografias da mulher: "casalinho maravilha"
Bola de Ouro
Bola de Ouro: João Neves fica na 19.ª posição
maisfutebol