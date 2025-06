“É ótimo para picadas de mosquito”: Mais de 2 mil pessoas compraram este dispositivo no último mês

Este artigo pode conter links afiliados*

Há algo de inevitável nas picadas de insetos. Estão sempre no momento errado, no sítio errado, e raramente vêm sozinhas. Mas há um pequeno dispositivo que tem feito a diferença na rotina de milhares de pessoas — especialmente nas estações mais quentes. Chama-se Beurer BR 60 e, só no último mês, foi comprado por mais de 2 mil pessoas. Com um design discreto e um funcionamento inteligente, está agora disponível por 20,35 €, com 23% de desconto.

O Beurer BR 60 atua diretamente na zona afetada por meio de calor controlado, sem recorrer a produtos químicos. É uma solução rápida para aliviar a comichão, o inchaço e o desconforto causados por picadas de mosquitos e outros insetos. Basta encostar a placa de cerâmica aquecida à pele e escolher entre dois programas: 3 segundos para peles mais sensíveis ou 5 segundos para uso regular. Muitos utilizadores descrevem o alívio como quase imediato, e destacam que o aparelho “funciona exatamente como descrito” e que “não causa qualquer desconforto”. O calor acelera a cicatrização e interrompe a sensação de comichão, permitindo um alívio natural, seguro e eficaz, inclusive para grávidas e crianças. Vários comentários destacam que “já não precisam de usar cremes ou sprays químicos” e que o dispositivo é “muito fácil de usar”.

Adquira o dispositivo aqui

Além de eficaz, é prático. Pequeno, leve e portátil, funciona com duas pilhas AAA (incluídas) e é fácil de transportar para férias, acampamentos ou simplesmente ter em casa. Tem sido particularmente útil durante os meses mais quentes, com utilizadores a referirem que o usam principalmente com os filhos e que “as crianças também gostam porque o processo é rápido e não dói”. Há quem confesse ter começado cético, mas reconhece que “funciona realmente” e que se surpreendeu com os resultados.

Com mais de 44 mil avaliações na Amazon e uma média de 4,4 estrelas, o Beurer BR 60 conquista pela sua simplicidade e pela forma como resolve um incómodo comum de forma tão direta. É uma dessas pequenas soluções que, depois de experimentar, dificilmente voltará a passar sem.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.