“Ver as caras deles de manhã vale tudo": Conhece a nova tradição natalícia que está a conquistar as famílias portuguesas?

"Mãe, o que é que ele fez hoje?" É este o novo despertar de dezembro em milhares de casas portuguesas. Ainda de pijama vestido e com os olhos meio fechados, as crianças começam uma caça ao tesouro matinal para descobrir que nova travessura o pequeno visitante aprontou durante a noite. O Elfo Traquina - sim, é este o nome do novo responsável pelas gargalhadas matinais - está a tornar-se rapidamente na tradição preferida das famílias portuguesas durante a época natalícia.

Uma história mágica

Esta tradição nasceu nos Estados Unidos em 2005, através do livro "The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition", escrito por Carol Arbersold e a sua filha Chanda Bell. A história é simples e encantadora: estes pequenos ajudantes do Pai Natal visitam as casas durante o mês de dezembro para observarem o comportamento das crianças. Todas as noites, voam até ao Polo Norte para fazer o seu relatório e regressam, escolhendo sempre um lugar diferente para se esconderem.

A regra de ouro

Há apenas uma regra fundamental que todas as crianças devem seguir: nunca, mas nunca mesmo, podem tocar no elfo. É aqui que reside toda a magia do Natal - se alguém tocar no pequeno visitante, ele perde os seus poderes mágicos e não consegue voltar para casa no Polo Norte. E sem o relatório diário do elfo, como saberá o Pai Natal quais foram os meninos bem-comportados?

Ideias para surpreender

Se está a pensar juntar-se a esta aventura natalícia, prepare-se para despertar a sua criatividade! As redes sociais estão repletas de ideias, mas aqui ficam algumas sugestões que prometem arrancar sorrisos logo pela manhã: imagine encontrar o elfo a fazer "anjos de neve" na farinha espalhada no balcão da cozinha, ou a construir um boneco de neve com marshmallows e chocolate. Para os mais aventureiros, que tal descobri-lo na casa de banho a pescar no lavatório, deixando uma mensagem em pasta de dentes no espelho a lembrar a importância de lavar os dentes?

Há quem já tenha encontrado o pequeno traquina a dormir numa cama improvisada, "recuperando energias" para as próximas aventuras, ou tentando assaltar o mealheiro durante a noite. E não se esqueça: na véspera de Natal, é hora da despedida - com luzes de fada e, quem sabe, até um pequeno presente de despedida para as crianças que se portaram especialmente bem durante o mês.

Um companheiro mágico para o Natal

O elfo traquina tem conquistado o coração de milhares de famílias e as avaliações na Amazon comprovam-no: mais de 36 mil classificações e 4.6 em 5 estrelas. "Os meus pequenos levantam-se todos os dias ansiosos por descobrir a nova travessura", partilha uma mãe encantada com a tradição. O pequeno duende vermelho de pernas compridas e chapéu branco tem sido fonte de momentos memoráveis: "Dá trabalho limpar as asneiras e pensar em novas ideias todos os dias, mas ver as caras deles de manhã vale tudo", confessa outra mãe.

Algumas famílias descobriram que este visitante especial pode ser um excelente aliado: "Graças ao elfo, o meu filho de 3 anos deixou a chupeta!", partilha uma mãe satisfeita. "Comprámos outro para o irmão mais novo, é uma tradição que queremos manter", acrescenta. Outra utilizadora realça a versatilidade do brinquedo: "Dá para imaginar mil travessuras diferentes, e as crianças adoram. É um jogo divertido tanto para pais como para filhos."

