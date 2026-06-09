Espanholas rendidas a este vestido de menos de 30 euros da Stradivarius
Imprensa espanhola destaca esta peça maravilhosa, que até serve para casar
“É um verdadeiro essencial do guarda-roupa de verão e pouco importa se surge com inspiração boémia, rendas delicadas ou numa versão mais minimalista: adoramo-lo em todas as formas”, começa por escrever a edição espanhola da revista Cosmopolitan, destacando uma peça da Stradivarius de 29.99 euros.
E temos de concordar com a autora espanhola. Este vestido branco, cheio de movimento e de corte assimétrico é tão incrível que até dá para uma noiva descontraída.
Este vestido midi branco promete ser a sensação deste verão. A peça combina uma blusa justa com uma saia fluida, criando uma silhueta feminina e equilibrada. O decote em V valoriza o colo, enquanto a alça fina assimétrica acrescenta um toque moderno e diferenciador. O grande destaque vai para a bainha assimétrica com folhos, que confere leveza, dinamismo e um charme romântico irresistível a cada passo.