Espanholas rendidas a este vestido de menos de 30 euros da Stradivarius

Parece de marca de luxo, mas custa 12 euros: este vestido vai ser a tendência neste verão

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“É um verdadeiro essencial do guarda-roupa de verão e pouco importa se surge com inspiração boémia, rendas delicadas ou numa versão mais minimalista: adoramo-lo em todas as formas”, começa por escrever a edição espanhola da revista Cosmopolitan, destacando uma peça da Stradivarius de 29.99 euros.

E temos de concordar com a autora espanhola. Este vestido branco, cheio de movimento e de corte assimétrico é tão incrível que até dá para uma noiva descontraída.

Este vestido midi branco promete ser a sensação deste verão. A peça combina uma blusa justa com uma saia fluida, criando uma silhueta feminina e equilibrada. O decote em V valoriza o colo, enquanto a alça fina assimétrica acrescenta um toque moderno e diferenciador. O grande destaque vai para a bainha assimétrica com folhos, que confere leveza, dinamismo e um charme romântico irresistível a cada passo.