Especialista explica como dobrar edredons para que ocupem o mínimo espaço possível

Black Friday: Edredão antiacaros e almofadas viscoelásticas com descontos únicos

Este edredão nórdico Pikolin está a menos de 54€ e é perfeito para as noites frias

Organização sem esforço: Manter o roupeiro arrumado pode ser desafiante, especialmente ao guardar edredões volumosos, mantas e roupa de cama.

Manter o roupeiro arrumado pode ser desafiante, especialmente ao guardar edredões volumosos, mantas e roupa de cama. Dica de especialista: Chantel Mila Ibbotson, autora de The Dream Clean e fundadora da Mama Mila Home, revelou um método inovador para dobrar edredões e poupar espaço.

Chantel Mila Ibbotson, autora de The Dream Clean e fundadora da Mama Mila Home, revelou um método inovador para dobrar edredões e poupar espaço. Solução versátil: Esta técnica não só reduz o volume dos edredões, como também pode ser aplicada a conjuntos de linho, mantas e cobertores, tornando a organização mais eficiente.

Manter o roupeiro organizado pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando se trata de guardar edredons volumosos, mantas e conjuntos de roupa de cama. A influencer e especialista em organização Chantel Mila Ibbotson, autora do livro 'The Dream Clean' e fundadora da marca Mama Mila Home, partilhou recentemente uma técnica simples e eficaz para dobrar edredons, permitindo poupar espaço de forma surpreendente.

No seu mais recente vídeo, a autora explica: "Esperem até ver quanto espaço este método para dobrar edredões poupa! Este truque é excelente para ganhar espaço no roupeiro e também funciona com conjuntos de linho, mantas e cobertores. Guardem este vídeo para a próxima vez que organizarem o armário da roupa de cama!"

O método partilhado por Chantel Mila promete ser uma solução prática para quem pretende maximizar o espaço de arrumação sem comprometer a organização. Além dos edredões, a técnica pode ser aplicada a outros tipos de têxteis, tornando-se uma opção versátil para manter a casa impecável.

No vídeo que se segue, poderá aprender passo a passo como executar este método inovador: