É uma balança, um personal trainer e um nutricionista num só aparelho que está a 23 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Janeiro é tradicionalmente o mês das resoluções de Ano Novo, altura em que milhares de pessoas decidem começar a cuidar mais da sua saúde e apostar no exercício físico. Mas pode ser avassalador dar os primeiros passos sem saber por onde começar ou como monitorizar o progresso.

Esta balança inteligente da Renpho, uma das mais vendidas da Amazon, promete simplificar esta jornada. "É incrível para quem quer ter um controlo detalhado da sua saúde. Não mede apenas o peso, oferece dados completos sobre gordura corporal, massa muscular, água corporal e muito mais", partilha uma utilizadora. Com análise de 13 indicadores diferentes e sincronização automática com o telemóvel, tornou-se numa ferramenta essencial para quem quer acompanhar a sua evolução física de forma completa.

13 medições num só aparelho

O segredo desta balança está nos seus quatro sensores especiais que, através de pequenos impulsos elétricos completamente seguros, conseguem "ler" a composição do nosso corpo. "Fiz análises há coisa de um mês que me davam muitos dos parâmetros que a balança mede. E ficaram praticamente iguais", revela um utilizador surpreendido com a precisão do aparelho. Além do peso básico, a balança analisa desde a percentagem de gordura corporal e massa muscular até à idade metabólica, oferecendo uma visão completa da sua condição física.

Tudo controlado no telemóvel

A ligação ao telemóvel é um dos pontos mais elogiados pelos utilizadores. Basta instalar a aplicação Renpho, que é compatível com outras apps populares como Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit. "Uma vez ligada ao telemóvel por Bluetooth, pesas-te e os dados passam automaticamente para a app. Se não tiveres a app aberta, a balança guarda os dados até à próxima utilização", explica um utilizador, destacando a simplicidade do processo.

Ideal para toda a família

Um dos pontos fortes é a possibilidade de criar vários perfis. "Cada pessoa pode ter a sua conta no seu telemóvel. Quando alguém se pesa, a balança reconhece automaticamente quem é, desde que o peso seja suficientemente diferente", partilha outro utilizador. A app guarda um histórico ilimitado e cria gráficos de evolução, permitindo visualizar facilmente o progresso ao longo do tempo.

Adquira a balança inteligente Renpho aqui

Qualidade que convence

"Se está a duvidar, não duvide. Compre sem medo", aconselha um utilizador satisfeito. Com uma plataforma robusta de vidro temperado e medições de alta precisão, a balança surpreende pela qualidade dos materiais e pela facilidade de utilização. E para quem se preocupa com a privacidade, todos os dados ficam guardados apenas no telemóvel do utilizador.

Para quem quer começar 2024 a cuidar mais da sua saúde, ter informação detalhada sobre o corpo é fundamental para manter a motivação. "A app permite ter todos os dados guardados e ver o progresso de forma clara", explica uma utilizadora que destaca como os gráficos de evolução a ajudam a manter-se focada nos seus objetivos. Porque às vezes o número na balança não conta toda a história.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.