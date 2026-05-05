Esta novidade da IKEA vai fazer esquecer a secretária do escritório

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Há pequenas mudanças que fazem uma grande diferença no dia a dia e este suporte para portátil da IKEA é um desses casos. Está na altura de esquecer a secretária do escritório, com esta inovação da cadeia sueca.

A mesa Bjorkasen promete transformar qualquer canto da casa num espaço de trabalho confortável. A principal vantagem deste suporte está na versatilidade. O tampo pode ser inclinado e a altura ajustada entre os 60 e os 70 centímetros, permitindo adaptar a posição às necessidades de cada um.

Além disso, o design foi pensado para acompanhar diferentes rotinas: desde responder a emails no sofá até ver uma série na cama ou até estudar em locais sem mesa.

Outro ponto forte é a facilidade de arrumação. Basta inclinar o tampo para o dobrar rapidamente, ocupando muito pouco espaço, ideal para casas mais pequenas ou para quem não quer ter mobiliário permanente espalhado pela sala.

E há um detalhe curioso (mas útil): inclui um suporte para copos integrado na estrutura inferior. Sim, o café pode estar sempre ali à mão.

Com uma avaliação média de 4,5 estrelas, os comentários destacam sobretudo o conforto e a funcionalidade: “Perfeito para trabalhar no sofá”, escreveu uma cliente. “Muito útil em espaços sem mesas, como auditórios”, escreveu outro consumidor.