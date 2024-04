Esta praia fluvial de águas cristalinas é um dos segredos de Portugal mais revelados no Instagram

Praia urbana em salina tem água a 25 graus no verão

Praia Fluvial do Agroal

Portugal está repleto de locais com águas cristalinas para explorar e nem sempre de mar se compõem estes paraísos. Um bom exemplo disso mesmo é a Praia Fluvial do Agroal, localizada na fonte do rio Nabão, em Ourém, uma verdadeira joia que continua a ser descoberta por turistas e influencers, atraindo cada vez mais portugueses que cada vez mais se viram para destinos mais longe da costa. Por isso, aponte este destino para os meses de calor que se avizinham.

Na Praia Fluvial do Agroal os mergulhos são refrescantes e terapêuticos. Uma piscina natural foi construída para permitir que os visitantes desfrutem das águas do rio na máxima segurança e com uma transparência que convidativa.

Apesar da presença da piscina, existem algumas regras a serem seguidas. É proibido saltar ou usar boias como barcos e canoas, o que é reservado exclusivamente para o rio. Este é um local para relaxar em família, deixa-se estar pelas águas calmas e nadar tranquilamente.

A praia está muito bem equipada com infraestruturas, incluindo casas de banho, chuveiros, áreas de piquenique, bar e estacionamento. Além disso, é vigiada por nadador-salvador e, pelo sexto ano consecutivo, recebeu bandeira azul, sendo ainda acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

A praia conta ainda com um incrível passadiço que liga o Parque Natural à Praia Fluvial do Agroal, oferecendo aos visitantes a oportunidade de fazer uma caminhada e apreciar a paisagem deslumbrante.