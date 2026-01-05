Facebook Instagram
Estão sempre a aparecer bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com o problema

Os bichos-da-prata preferem ambientes escuros e são particularmente atraídos por resíduos de amido, restos de comida, papel e cartão
É comum encontrar bichos-da-prata sob móveis, dentro de gavetas ou em zonas menos visíveis da casa. Para evitar que estes pequenos insetos se instalem em locais indesejados, há algumas medidas simples que podem fazer toda a diferença.

Os bichos-da-prata preferem ambientes escuros e são particularmente atraídos por resíduos de amido, restos de comida, papel e cartão. Por essa razão, despensas, gavetas e áreas de armazenamento tornam-se locais especialmente vulneráveis. Especialistas explicaram ao site HowStuffWorks quais as melhores estratégias para impedir que estas pragas apareçam em casa.

Uma das principais formas de prevenção passa por reduzir a acumulação de tralha. Quanto menos esconderijos existirem, menor é a probabilidade de infestação. Guardar objetos em caixas de plástico rígido, em vez de caixas de cartão, e manter os espaços organizados ajuda a eliminar locais propícios à sua instalação. Infestações mais graves estão frequentemente associadas a áreas com muitos objetos armazenados de forma desordenada.

A limpeza regular é outro fator essencial. Aspirar com frequência as zonas debaixo dos móveis e o interior das gavetas permite remover resíduos que possam servir de alimento a estes insetos. Durante limpezas mais profundas, como as anuais, é importante não ignorar esses espaços menos acessíveis.

Controlar a humidade da casa também é fundamental, já que níveis elevados favorecem a presença de bichos-da-prata. O uso de desumidificadores ou ventiladores em áreas como casas de banho, caves ou divisões pouco ventiladas contribui para criar um ambiente menos favorável à sua proliferação.

A inspeção periódica dos espaços de arrumação é igualmente recomendada. Sempre que se mudam objetos de lugar, convém verificar se não há insetos escondidos, evitando assim transportá-los inadvertidamente para outras divisões. Gavetas, prateleiras e cantos mais recônditos devem merecer atenção especial.

Por fim, é importante eliminar possíveis fontes de alimento. Alimentos ricos em amido, como massas e cereais, devem ser guardados em recipientes herméticos. Qualquer resíduo alimentar nas superfícies deve ser limpo de imediato, reduzindo assim os fatores de atração para estes insetos indesejados.

