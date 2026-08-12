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YIANNA Body redutor
YIANNA Body redutor

Este é o body modelador mais vendido da Amazon: afina a silhueta sem sacrificar o conforto
IOL
Há 1h e 45min

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Com compressão, tecido elástico e um design pensado para ficar discreto sob a roupa, este body já conquistou milhares de mulheres na Amazon

Encontrar uma peça modeladora que ajude a definir a silhueta sem se tornar desconfortável ao longo do dia pode não ser tarefa fácil. Este body modelador da YIANNA foi pensado precisamente para combinar compressão e conforto, ajudando a alisar o abdómen, definir a cintura e modelar a zona das coxas. Atualmente, custa cerca de 40 euros na Amazon, tem uma classificação média de 4,3 estrelas e soma mais de 2.000 avaliações.

Um dos pontos fortes está na forma como a peça envolve o corpo. O tecido elástico adapta-se à silhueta e proporciona uma compressão firme, enquanto as alças ajustáveis permitem encontrar uma posição mais confortável. O body conta ainda com fecho de correr e colchetes, que facilitam na hora de vestir e ajustar a peça.

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Um body pensado para usar com diferentes looks

Apesar do efeito modelador, o design foi pensado para ficar discreto por baixo da roupa. A superfície lisa e sem costuras ajuda a evitar que a peça fique marcada, tornando-a uma opção interessante para usar com vestidos, saias ou outras peças mais justas. A zona entrepernas tem ainda uma abertura que facilita as idas à casa de banho sem ser necessário retirar completamente o body.

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Outro detalhe que pode fazer diferença no conforto é o tecido elástico e respirável, que acompanha os movimentos do corpo. O modelo está disponível em preto e bege e pode ser escolhido entre vários tamanhos, do XS ao 3XL, permitindo encontrar uma opção adequada a diferentes silhuetas. Há ainda duas versões da parte inferior, uma em estilo cueca e outra fio dental.

Com mais de 2.000 avaliações e uma média de 4,3 estrelas, este body tornou-se uma das opções populares para quem procura um efeito modelador sem abdicar de uma peça pensada para ser usada durante várias horas. Por cerca de 40 euros, reúne compressão, ajuste e um acabamento discreto numa só peça, sobretudo interessante para quem gosta de vestir roupas mais justas ou simplesmente procura uma silhueta mais definida.

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