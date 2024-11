Estes são os alimentos que nunca deve cozinhar na air fryer

A air fryer é o aparelho do momento em qualquer cozinha. Mas, apesar de ser inegável a utilidade deste pequeno eletrodoméstico que, sem gordura, consegue fritar ou assar rapidamente legumes, carnes, massas e snacks congelados, a verdade é que existem alguns cuidados a ter.

Para aqueles que veem a fritadeira de ar como uma mais-valia, conhecer os alimentos mais adequados a esta técnica de cozedura pode ser útil. Por exemplo, o aparelho é perfeito para cozinhar couve-de-Bruxelas, batatas crocantes, bananas para fritar, falafel ou panados. Por outro lado, como refere a edição britânica do Huffington Post há alimentos que não devem ser cozinhados no objeto ‘queridinho’ do momento, de acordo com o mesmo artigo.

Verifique na galeria acima quais os alimentos que deve evitar.