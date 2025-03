Filha escolhe o padrasto para a levar ao altar. E o pai reagiu assim

Um homem vai faltar ao casamento da filha por estar “arrasado” com a escolha dela: ser conduzida ao altar pelo padrasto. Este pai expôs o seu caso na coluna “Pergunte ao Terapeuta”, do jornal The New York Times, citado pela People.

Divorciado da mãe da filha desde que ela tinha um ano, este pai garante que foi “ativo e presente” e que tinha uma boa relação com a filha. Porém, ela optou por convidar o padrasto para acompanhá-la na igreja, escreveu.

"Presumo que também seja o único a ter uma dança entre pai e filha ", escreveu, admitindo: "Isso destruiu-me. Eu não disse nada além de 'Ah, tudo bem'. Mas fiquei arrasado."

"Não quero ir assistir a esse outro homem (a minha ex-mulher e eu tivemos um divórcio horrível e cheio de raiva) a levar a minha filha ao altar ou a dançar com ela", escreveu.

O psicólogo Lori Gottlieb respondeu que estes papéis paternos tradicionais, como levar a noiva até ao altar e dançar com ela, podem ter um enorme significado emocional para algumas pessoas, mas há outras formas de vermos.

"Considerando que a sua filha quer o envolvimento do padrasto no seu casamento, parece que ele tem sido uma presença afetiva e significativa em sua vida. Conseguiria recuar e apreciá-lo não como um rival ou substituto na vida da sua filha, mas como uma adição positiva para ela?", questionou o terapeuta.

"Ela tem dois homens presentes e atenciosos que estão investidos no seu bem-estar, o que para ela pode parecer uma dádiva. Você consegue ver seus dois papéis paternos como um investimento colaborativo na vida dela, em vez de uma competição?", questionou ainda.