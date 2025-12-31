Finalmente, está a menos de 100€ o aspirador tipo Dyson mais vendido da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Os aspiradores verticais sem fio tornaram-se uma referência na limpeza doméstica, mas nem sempre são acessíveis. O VACTechPro, disponível na Amazon, tem-se destacado como uma alternativa muito procurada, reunindo uma classificação média de 4,4 estrelas, baseada em mais de 3.490 avaliações de clientes. O modelo chama a atenção pelo equilíbrio entre potência, versatilidade e preço, sendo frequentemente comparado a aspiradores de gamas mais elevadas.

Trata-se de um aspirador vertical sem fios 6 em 1, pensado para uma limpeza completa em diferentes áreas da casa. Funciona eficazmente em carpetes, tapetes e pavimentos rígidos, sendo especialmente indicado para casas com animais de estimação, graças à sua capacidade de recolher pelos e sujidade de forma consistente..

Adquira o aspirador aqui

Ao nível da potência, está equipado com um motor que atinge até 35.000 Pa (35 kPa) de sucção. A autonomia pode chegar aos 35 minutos em modo ECO, reduzindo para cerca de 18 minutos em modo MAX, sendo a bateria removível e carregável em separado. O sistema de filtragem inclui um filtro HEPA lavável, capaz de reter 99,97% das partículas microscópicas de pó, contribuindo para um ar mais limpo no interior da habitação.

Outro dos pontos destacados é o design ultraleve, que facilita o manuseamento desde o chão até zonas mais altas. A escova principal integra luz LED verde, permitindo identificar pó e resíduos em locais menos visíveis, como debaixo de móveis. A escova rotativa em V foi desenhada para reduzir o emaranhamento de cabelos e pelos.

A versatilidade deste modelo é reforçada pelos acessórios incluídos, como o bocal para fendas e o bocal combinado, bem como pelo tubo telescópico ajustável, que permitem converter o aspirador num modelo de mão para limpar sofás, escadas ou o interior do automóvel.

As avaliações refletem a boa receção do produto e surgem frequentemente comparações com modelos mais caros. Um utilizador admite que estava inicialmente inclinado para um Dyson V8 Advanced, mas acabou por optar por este aspirador e refere que foi “uma surpresa muito boa”, destacando a performance tanto no modo normal como no turbo. Outro comentário é ainda mais direto ao afirmar que “não é necessário um Dyson”, explicando que já testou modelos da marca de amigos e familiares e que este aspirador “não fica nada atrás, pesa metade e manuseia-se muito melhor”, além de custar uma fração do preço. Há também quem tenha substituído diretamente um Dyson e sublinhe que ficou agradavelmente surpreendido, referindo que o aspirador “não pesa nada, aspira super bem e traz todos os acessórios”. Um utilizador acrescenta ainda que, por cerca de 80 euros, conseguiu um desempenho semelhante ao de um equipamento que poderia custar 400 euros, considerando a compra “100% recomendada”.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.