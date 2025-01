Imprensa internacional destaca três hotéis portugueses como os melhores de praia da Europa

Portugal é recorrente nas revistas de turismo e, quando o tema é praia, é incontornável. Desta vez, foi a Condé Nast Traveler a referir três hotéis portugueses como os melhores de praia da Europa. E, não ceda ao óbvio: nem todos são no Algarve.

O primeiro hotel a merecer destaque por parte dos especialistas da revista foi o The Albatroz Hotel, em Cascais, que carrega consigo uma longa história. Originalmente uma pequena estalagem nos anos 1960, o hotel cresceu para se tornar um dos primeiros cinco estrelas da região. Situado num promontório rochoso, com a praia da Conceição a poucos passos, é um lugar onde “as ondas ressoam nos quartos”, refere a revista.

O interior do hotel mistura o charme de épocas passadas com um toque contemporâneo, fruto do trabalho da designer Gracinha Viterbo, que introduziu azulejos pintados à mão, pedra calcária e papel de parede com palmeiras. Segundo o artigo da Condé Nast Traveler, “um copo de vinho na mão, a observar os barcos a baloiçar nas ondas, é o mais próximo da perfeição que se pode chegar”.

Outro dos hotéis mencionados pela revista francesa é o Pine Cliffs Luxury Resort, no Algarve. No topo das célebres falésias algarvias, a publicação considera este hotel perfeito para famílias e para quem procura relaxar na costa sul de Portugal. A revista destaca as vilas caiadas de branco, as fontes escondidas e os murais pintados à mão por artesãos locais.

Os hóspedes podem escolher entre oito piscinas ou usar um elevador para chegar à famosa praia da Falésia. Para os mais ativos, há um campo de golfe panorâmico de nove buracos, enquanto o Serenity Spa oferece tratamentos que incluem "envolvimentos corporais com pó das aromáticas alfarrobeiras". Para os amantes da gastronomia, o resort tem 12 restaurantes e bares, incluindo o Mirador, um bar no topo da falésia com vistas deslumbrantes do Atlântico. "Árvores decoradas com magnums de champanhe emolduram a paisagem", descreve a revista.

Por fim, mas também alvo de grandes elogios, surge o Vila Vita Parc, também no Algarve. Luxo é a palavra de ordem aqui: este resort tem desde iate privado até um restaurante com duas estrelas Michelin, e o único spa Sisley de Portugal.

A Condé Nast recomenda o restaurante Ocean, com os pratos sublimes do Chef Hans Neuner, e o Adega, onde se pode desfrutar de clássicos portugueses. Para quem prefere sabores internacionais, o Mizu oferece sushi e teppanyaki, enquanto o Whale tem opções leves como poke bowls junto à piscina infinita. Com mais de 20 hectares de jardins tropicais, o resort deixou os autores do artigo impressionados.