Facebook Instagram
Descobertas

“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto

Resultados visíveis em semanas e conforto garantido em cada sessão
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 47min

Este artigo pode conter links afiliados*

Este secador é comparado ao Dyson mas custa 7 vezes menos

No verão, a pele pede liberdade — e isso significa estar sempre pronta para vestir um biquíni sem preocupações. Manter a depilação em dia, no entanto, pode ser um "trabalho a tempo inteiro": horários apertados, deslocações e preços elevados nos centros de estética afastam muitas pessoas desta meta. Agora, tudo isso cabe no conforto de casa com a máquina de depilação Flash Super Rápido, a mais vendida da Amazon, avaliada em 4,9 estrelas, com mais de 400 compras no último mês e atualmente com 15% de desconto, por 109€.

O segredo desta máquina está na forma como atua: emite pulsos de luz que atingem diretamente a raiz do pelo, enfraquecendo-o para que volte a crescer cada vez mais fino e espaçado. Funciona em diferentes tons de pele e tipos de pelo, com intensidade ajustável para cada zona do corpo. Não tem limite de disparos, o que significa que não é preciso trocar lâmpadas, e o formato foi pensado para direcionar a luz exatamente onde é necessária, evitando dispersão e desconforto.

Uma cliente partilha a experiência: “É fantástica. Já começo a notar que os pelos estão a enfraquecer. Sinto uma luz fresca na pele e até um som característico quando está a funcionar — dá para perceber que está a agir.”

Com cinco níveis de intensidade e três modos específicos — para corpo, rosto e linha bikini —, a máquina ajusta-se a cada zona de forma precisa. A intensidade pode ser regulada consoante a sensibilidade da pele e o tipo de pelo, tornando o tratamento mais confortável e eficaz. O sistema de refrigeração por contacto ajuda a manter a pele fresca durante a aplicação, e os óculos de proteção incluídos garantem total segurança. Uma utilizadora conta: “Usei apenas duas vezes e já noto diferença. É muito simples de manusear e consigo adaptar facilmente a intensidade para cada zona.”

Adquira a máquina aqui

máquina de depilação

Seguindo o plano de utilização recomendado — duas a três sessões por semana nas primeiras quatro semanas e, depois, apenas manutenção —, os resultados podem manter-se durante meses. Outra cliente confirma: “Após cinco semanas, já noto uma grande redução no crescimento do pelo. É uma excelente alternativa aos tratamentos de depilação que ficam muito caros.”

Com um único investimento e tecnologia avançada, esta máquina de depilação traz resultados profissionais para dentro de casa — sem filas, sem marcações e com a comodidade de se poder fazer o tratamento no momento que for mais conveniente.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Este secador é comparado ao Dyson mas custa 7 vezes menos
Trocar a cera por esta máquina? Milhares de pessoas já o fizeram
Pele dourada e luminosa todo o verão. Rendemo-nos a este spray acelerador de bronzeado
“Sinto-me menos ansiosa e mais concentrada”. Mais de 5 mil pessoas compraram este suplemento no mês passado
Esqueça os fatos de banho. Rendemo-nos a estes biquínis de cinta alta
Do floral ao animal print: 10 fatos de banho adelgaçantes para estar confiante na praia
Do clássico ao moderno: 10 chinelos tipo Birkenstock da Amazon para arrasar neste verão
Quem tem pele oleosa sabe: este protetor solar faz toda a diferença
Mais Vistos
00:01:01
Big Brother
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
tvi
00:04:20
Dois às 10
Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida
tvi
00:05:08
Big Brother
Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»
tvi
00:05:47
Big Brother
A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Violência
De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Alimentos
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Mais Lidas
Dois às 10
Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»
tvi
Amor por Acaso
Lara e João conheceram-se em Marrocos. Três semanas depois, ele largou tudo para a reencontrar em Portugal
cnn
Mae mata filho
Mãe mata filho, de 35 anos, e desmembra o corpo com a ajuda da esposa dele
Dois às 10
Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»
tvi
Dois às 10
Aos 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto. Saiba quem é a namorada do 'afilhado' de Cristina Ferreira
tvi
Famosos
Iva Domingues chora morte de "uma equipa inteira de jornalistas"
selfie