Lisboa já tem uma parafarmácia sem funcionários e sem filas. Tudo suportado por inteligência artificial

A Sensei, especialista em soluções de retalho autónomo baseadas em inteligência artificial e visão computacional, equipa aquela que considera como a primeira parafarmácia 100% autónoma da Europa.

Localizada no Parque das Nações, em Lisboa, a nova loja Pharma&Go funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, introduzindo no setor da saúde um conceito de compra totalmente autónoma, rápida e sem necessidade de interação humana no processo de pagamento.

Com 90m² e um modelo grab&go, a Pharma&Go representa um novo capítulo para o setor da saúde, ao integrar alta tecnologia num espaço onde os clientes têm total autonomia para fazer as suas compras. O acesso é simples, basta fazer o check-in com cartão bancário, na entrada, e circular livremente pelo espaço que está organizado como uma loja convencional.

A tecnologia implementada, baseada em inteligência artificial e visão computacional, funciona sem câmaras pessoais, sem identificação biométrica e sem recolha de dados que comprometam a privacidade. Os produtos retirados das prateleiras são identificados em tempo real, assim como a atualização automática do cesto digital de cada cliente. Ao sair, o valor é debitado no cartão, sem necessidade de utilizar uma caixa de pagamento, garantindo privacidade, precisão e fluidez.

“A abertura da primeira parafarmácia 100% autónoma da Europa demonstra como a inteligência artificial e a visão computacional podem transformar setores inteiros, criando formas de consumo mais rápidas, cómodas e seguras. Para a Sensei, é um marco importante aplicar esta tecnologia a um segmento tão sensível como o da saúde e do bem-estar, reforçando a nossa missão de tornar o retalho mais inteligente e centrado nas pessoas”, refere Vasco Portugal, CEO e cofundador da Sensei.

A criação da Pharma&Go resulta da visão de Catarina Dias, farmacêutica especialista em farmácia comunitária. “A Pharma&Go nasce da minha experiência no contacto diário com os consumidores e da constatação de que cerca de 80% das compras em farmácia são de produtos recorrentes, que não exigem aconselhamento especializado. Por isso, criámos um espaço de saúde moderno, conveniente e confiável, onde disponibilizamos todo o tipo de produtos farmacêuticos — exceto os sujeitos a receita médica.” Acrescenta ainda que, “com o apoio da inteligência artificial, oferecemos uma experiência personalizada e eficiente, tornando o acesso à saúde mais simples, rápido e próximo de cada pessoa”.

Este projeto resulta de uma parceria entre a Sensei e a Glintt Life, marca da Glintt Global dedicada ao setor da saúde, que deu origem a um conceito pioneiro, reforçando a aposta conjunta na inovação e em novas experiências de compra em farmácias e parafarmácias.

Localizada na Rua Mário Botas 6A, no Parque das Nações, a Pharma&Go representa um marco na inovação aplicada ao setor da saúde e posiciona Lisboa como a primeira cidade europeia a acolher uma parafarmácia totalmente autónoma.

