Mãe foi morta ao lado do filho de 5 anos. Mas antes de morrer escreveu o nome do assassino no telemóvel

Um homem está acusado de matar uma mulher de 28 anos, o seu filho de cinco anos e o namorado dela, também com 28 anos. O triplo homicídio, que teve lugar no Alabama, Estados Unidos, foi resolvido pelos investigadores com ajuda da própria vítima.

Segundo escreve a revista People, que cita o site AL.com, a mulher que foi assassinada escreveu “Jaco” numa mensagem enviada a uma amiga, momentos antes de morrer, referindo-se a Jacorrian McGregor, de 25 anos, que foi entretanto detido.

Os registos de chamadas provaram ainda que amigos de Jacorrian McGregor lhe enviaram mensagens sobre o crime, aconselhando-o a “manter-se afastado, escondido”.

O home está atualmente preso, sem direito a fiança. Após a audiência no tribunal, o juiz considerou que existem provas suficientes para o caso seguir para julgamento.