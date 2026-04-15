Menino de 3 anos morre após sair de casa no meio da noite e ser encontrado em um rio

Jovem de 16 anos morre após acidente e salva a vida de um bebé de 5 meses e de um adolescente através de doação de órgãos

Um menino de apenas 3 anos morreu tragicamente na manhã de segunda-feira, 13 de abril, após sair de casa sozinho durante a madrugada e ser encontrado sem vida no Rio Wolf, em New London, nos Estados Unidos. Segundo informações partilhadas pela revista People, a criança terá caminhado cerca de quatro quarteirões sem que ninguém percebesse, sendo localizada por equipas de resgate horas depois do desaparecimento. O menino ainda chegou a ser levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu.

De acordo com a mesma publicação, o pai do menino viu-o pela última vez pouco antes de este desaparecer, quando a criança ainda estava em segurança dentro de casa. A ausência do menor só foi notada horas mais tarde, o que deu início a uma procura desesperada que mobilizou cães pisteiros, drones e várias equipas de emergência.

Durante a operação de salvamento, a movimentação na região foi intensa, com profissionais a patrulharem as proximidades de uma escola e as margens do rio. Testemunhas relataram que os operacionais trabalharam contra o tempo, utilizando todos os recursos disponíveis para tentar localizar o menino com vida antes de o dia amanhecer totalmente.

Até ao momento, a identidade da criança não foi revelada e as autoridades tentam compreender como é que o menino conseguiu sair de casa sem que ninguém desse conta. A polícia continua a investigar os detalhes do caso para esclarecer as causas da morte, enquanto o ocorrido gera grande comoção pela natureza trágica do acidente.