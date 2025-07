Mofo, humidade e roupa com mau cheiro: é assim que vai acabar com o "cheiro a antigo" da sua casa

Esqueça a lixívia ou o vinagre: o método mais simples para limpar a gordura dos filtros do exaustor

Todos conhecemos aquele cheiro característico. Pode estar na entrada de alguns prédios, em lojas de roupa em segunda mão ou em armários pouco usados. É um odor que parece entranhado no ambiente e, muitas vezes, é confundido com mofo ou humidade. Mas a verdade é que há uma explicação científica para este fenómeno — e também várias formas de o eliminar. Foi através do site Portafolio que descobrimos algumas opções simples e eficazes para nos libertarmos deste desconforto.

O chamado “cheiro velho” pode estar associado à molécula 2-nonenal, resultante da oxidação de lípidos na pele, e que se instala em tecidos como roupas, lençóis e cortinas. Além disso, a acumulação de pó, má ventilação e presença de humidade agravam o problema. A boa notícia? É possível combatê-lo sem grandes esforços — e sem recorrer a produtos químicos agressivos.

Uma das principais recomendações passa por melhorar a ventilação dos espaços. Abrir portas e janelas diariamente ajuda a renovar o ar e a evitar que os odores fiquem retidos. Também é importante fazer uma limpeza profunda, especialmente em zonas esquecidas como cortinados, tapetes, estofos e cantos escuros.

Já no que diz respeito a soluções naturais, o bicarbonato de sódio continua a ser um dos aliados mais eficazes. Pode ser colocado diretamente em armários ou em recipientes, deixando atuar durante 24 horas. Outra sugestão é o carvão ativado, que absorve odores ao longo de vários dias. Para um toque extra, há também uma mistura caseira de vinagre branco com sumo de limão, que pode ser pulverizada nos locais mais afetados.

Por fim, há formas de prevenir o reaparecimento do odor: ventilar regularmente, guardar roupas limpas de forma adequada e resolver eventuais focos de humidade. Aromatizadores naturais com óleos essenciais de lavanda ou laranja, bem como ervas aromáticas como canela ou alecrim, também ajudam a manter um ambiente mais fresco. Pequenas rotinas podem fazer toda a diferença.