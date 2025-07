Morte de nove crianças leva autoridades a recolher cinco milhões destas piscinas nos EUA

Cerca de cinco milhões de piscinas elevadas foram retiradas do mercado nos Estados Unidos devido a um risco de afogamento, após a morte de nove crianças com idades entre os 22 meses e os 3 anos. O alerta foi dado pela Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo dos EUA (CPSC), que identificou um problema nas tiras de compressão externas, usadas para dar estabilidade à estrutura da piscina.

Em declarações ao site People, a CPSC, estas tiras criam apoios para os pés que permitem às crianças trepar e entrar na piscina, mesmo sem escada. Os casos fatais ocorreram entre 2007 e 2022 em estados como Califórnia, Texas e Florida.

As piscinas afetadas, com 1,20 metros ou mais de altura, foram vendidas desde 2002 em grandes superfícies como Walmart, Target, Costco ou The Home Depot, e também online. Os modelos abrangidos pertencem às marcas Bestway, Intex e Polygroup.

As autoridades recomendam aos consumidores que entrem em contacto com os fabricantes para receber um kit de reparação gratuito, que inclui uma corda para substituir a tira de compressão. Só depois da instalação da corda é que esta tira deve ser removida.