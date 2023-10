Navio eléctrico "Cegonha Branca" poderá estar a navegar no Tejo até final do ano

A Transtejo está a analisar a possibilidade de colocar o navio elétrico “Cegonha Branca” ao serviço até ao final do ano, já com testes realizados, antecipando assim a operação, disse hoje o ministro do Ambiente e da Ação Climática

Numa audição parlamentar, o ministro Duarte Cordeiro adiantou que a antecipação visa minorar os constrangimentos de operação ainda existentes na ligação fluvial entre Lisboa e a margem Sul, resultado da frota envelhecida com que opera.

No entanto, acrescentou, só a chegada do próximo lote de navios permitirá garantir a ligação entre o Seixal e o Cais do Sodré exclusivamente em modo elétrico, estando esta prevista para o segundo semestre de 2024.

Aos deputados, o ministro disse ainda que, segundo o cronograma da empresa, em dezembro estarão concluídas as obras da central de carregamento do Seixal, seguindo-se as do Montijo (fevereiro de 2024), do Cais do Sodré (maio) e Cacilhas (junho).

“O plano de renovação da frota da Transtejo vai permitir transformar a operação de transporte fluvial de passageiros numa referência do serviço público - um serviço fiável, seguro, confortável e sustentável –, contribuindo decisivamente para a descarbonização da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa”, afirmou.

A audição parlamentar realizou-se no âmbito de requerimentos apresentados por PS, PSD, PCP, BE e IL sobre “a aquisição de navios elétricos e de baterias pela Transtejo".