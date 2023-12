Nutricionista revela que não se deita sem tomar esta infusão. Os efeitos terapêuticos são poderosos

As infusões são bastante recomendadas pelos nutricionistas com efeitos diversos como combater o inchaço abdominal ou ajudar a dormir melhor. Mas, a nutricionista espanhola Sara Mansa García refere, num artigo publicado na revista espanhola Clara, uma que é especialmente benéfica para todas as pessoas e que deve ser bebida diariamente antes de dormir.

Tomar infusões à noite antes de ir dormir tem mais benefícios para a saúde do que se possa pensar. Em primeiro lugar, ajudam a regular os níveis de stress e ansiedade, reduzindo a sensação de nervosismo e melhorando a qualidade do sono. As mulheres, por exemplo, são mais propensas a ganhar peso quando não dormem bem.

A infusão recomendada pela nutricionista tem um efeito anti-inflamatório, ajuda a reduzir o inchaço abdominal e a dormir melhor. Trata-se da infusão de flor de hibisco, uma planta conhecida há séculos pelas suas propriedades terapêuticas sobre o stress oxidativo ou a hipertensão, por exemplo.

O hibisco é uma planta digestiva e diurética que ajuda a evitar acumulação de gases e prisão de ventre, reduz o inchaço, elimina toxinas e atua como um tranquilizante natural. Além disso, graças à sua ação termogénica, impede o armazenamento de gordura corporal, principalmente na zona do abdómen, pois acelera o metabolismo. Mas, como fazer esta infusão?

1. Coloque três flores secas de hibisco numa panela, adicione um copo de água e deixe ferver durante 5 minutos

2. Retire do lume e deixe repousar durante mais alguns minutos

3. Coe a mistura e sirva numa chávena

A nutricionista recomenda que o ideal é jantar duas horas antes de ir para a cama, e é nesse intervalo de tempo que deve preparar a sua infusão noturna. Por exemplo, se jantar às 21h00, pode tomar a infusão de hibisco às 22h00 e deitar-se por volta das 23h00. Lembre-se de fazê-lo num ambiente tranquilo, sem estímulos negativos ou atividades que impeçam a digestão e o relaxamento.