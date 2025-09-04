O que significam as explosões de energia nos cães e como devemos lidar?

Cadela que ficou presa em cheias foi localizada com vida graças a GPS que todos os tutores de cães deviam ter

Muitos tutores já presenciaram o seu cão a correr em círculos pela casa, a saltar de forma descontrolada ou a disparar em ziguezague pelo jardim. Este comportamento, conhecido como zoomies, pode parecer estranho ou até preocupante, mas na maioria dos casos é apenas uma manifestação natural de energia e vitalidade.

Para esclarecer este fenómeno, o médico veterinário António Dias, da Clinicanimal – clínicas veterinárias da Tiendanimal – explica o que está por detrás destas explosões súbitas de energia e como os tutores podem reagir.

“Os zoomies podem surpreender, sobretudo quando acontecem dentro de casa e parecem totalmente inesperados. Apesar de causarem alguma confusão, são episódios curtos que, na maioria das vezes, demonstram vitalidade e alegria”, refere o veterinário, num comunicado enviado pela marca.

“Também conhecidos como Frenetic Random Activity Periods (FRAPs), os zoomies são simplesmente momentos em que o cão liberta energia acumulada. O mais importante é perceber em que situações ocorrem e garantir que o animal está em segurança durante estes episódios”, acrescenta António Dias.

O que são os zoomies

Os zoomies são manifestações súbitas de energia que podem ocorrer em cães de todas as idades, embora sejam mais frequentes nos mais jovens. Durante estes episódios, o animal pode correr em círculos ou em zig-zag, saltar repetidamente, vocalizar de forma excitada, abanar a cauda e apresentar uma expressão corporal relaxada. Este comportamento é autolimitado, dura apenas alguns minutos e não está associado a agressividade.

Causas mais comuns

Os zoomies podem ter diferentes origens. Em alguns casos, funcionam como um mecanismo natural de libertação de stress ou tensão acumulada. Noutras situações, resultam de energia não gasta, devido a exercício insuficiente ou a um ambiente pouco estimulante. Momentos de alegria e excitação – como o regresso do tutor a casa, uma sessão de brincadeira ou a interação com outros cães – também podem desencadear estes episódios. Além disso, existem gatilhos frequentes, como o final de um banho ou passeios prolongados.

Como gerir

Apesar de geralmente inofensivos, os zoomies podem representar riscos em espaços com obstáculos, superfícies escorregadias ou objetos frágeis. Por isso, é recomendável criar um ambiente seguro onde o animal possa libertar energia sem perigo. Não se deve punir o cão, já que isso pode gerar stress e prejudicar a relação com o tutor. A prática regular de exercício físico, o enriquecimento ambiental e as brincadeiras estruturadas ajudam a canalizar energia de forma saudável, reduzindo a frequência e a intensidade destes episódios.

Sinais de alerta

Na maioria dos casos, os zoomies são normais. No entanto, há sinais que justificam atenção médica. Se o cão apresentar agressividade, vocalizações de dor, alterações súbitas de comportamento, falta de coordenação ou episódios demasiado prolongados, deve ser avaliado por um médico veterinário. Estes sinais podem indicar problemas de saúde, dor, ansiedade ou alterações neurológicas, que requerem diagnóstico e acompanhamento profissional.