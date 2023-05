Pai morreu depois de ficar preso numa gruta num parque aventura durante festa infantil

O dia era para ser de diversão e festa, mas acabou em tragédia. Um homem de 49 anos, pai de três filhos, ficou preso numa gruta artificial de um parque aventura ‘indoor’ durante uma festa de anos infantil.

O caso aconteceu no Kong Adventure Center, em Inglaterra. Carl O'Keeffe, de 49 anos, entrou na gruta para acompanhar as crianças, com o aval da equipa do centro de aventuras. Porém, quando tentou virar-se num dos estreitos túneis da gruta, acabou por ficar preso. A equipa do centro tentou resgatar o homem, mas sem sucesso, tendo ligado para os serviços de emergência de seguida. De acordo com comunicado das autoridades locais, estiveram envolvidos mineiros, bombeiros, paramédicos e polícia numa operação que durou mais de quatro horas.

Porém, mesmo tendo saído com vida após o incidente, acabou por morrer cinco dias depois, na sequência dos ferimentos.

Em comunicado, o centro informa que "seguiu todos os procedimentos de emergência, mas ficou claro que a ajuda externa era necessária".

A polícia está a investigar as circunstâncias da morte deste pai de três filhos menores.

Avaliação de visitante em 2017 já denunciava risco

Em abril de 2017, uma outra família viveu uma experiência negativa na mesma diversão deste parque. Uma mensagem deixada no site Tripadvisor comprova isso mesmo. Trata-se de uma mulher que conta como o marido viveu momentos de aflição na mesma caverna, já que a equipa deixou o marido entrar na diversão, mesmo vendo que era um homem alto e bem constituído. “Entrou primeiro, seguindo-se a minha filha”, recorda, numa avaliação recuperada agora pelo jornal Daily Mail, a propósito da tragédia ocorrida no centro.

“Ficou preso quase imediatamente, mas tentou seguir em frente pensando que haveria uma rota de fuga em algum momento, mas não havia. A minha filha ficou muito angustiada vendo que o padrasto estava preso. Ele permaneceu calmo por causa dela, mas odiou totalmente esta experiência. Conseguiu recuar e voltamos para a receção. Eu disse à senhora que eles não tinham usado a diversão porque ele era muito grande. Não houve reação por parte dela! Saímos absolutamente furiosos por termos pago 17 libras por nada e sem um pedido de desculpas pelas indicações erradas”, queixou-se.

Veja um dos vídeos no YouTube que mostram a entrada na gruta: