Passagem de ano de 34% dos portugueses vai ser em casa

A poucos dias da passagem de ano, uma pesquisa de a Escolha do Consumidor dá conta das tendências de consumo dos portugueses, das suas preferências e comportamentos, bem como os custos associados a esta época.

A maior parte dos inquiridos pretende celebrar esta data na própria casa (34%), em casa de familiares (25%) ou em espaços públicos, como festas de rua (18%). Já 13% opta por ir para casa de amigos e 8% prefere fazer a festa num hotel ou alojamento local. Apenas 2% refere alternativas como passar a noite a trabalhar ou em iniciativas da igreja.

Viajar para o estrangeiro é o plano de passagem de ano mencionado por 17% dos participantes, especialmente para locais dentro da Europa (81%). África, com 8%, e América do Sul, 6%, são os destinos que os entrevistados menos escolhem durante este período. Por outro lado, 72% não planeia viajar para o estrangeiro e 11% indica ainda estar indeciso.

No que diz respeito às despesas, 39% dos consumidores está a planear ser mais comedido na noite da passagem de ano e gastar entre 50 a 100 euros. 25% prevê alocar um orçamento entre 100 a 250 euros e 21% admite gastar entre 250 a 500 euros.

Cerca de 6% dos inquiridos vão gastar mais de 500 euros e 9% preveem gastar menos, na ordem dos 50 euros. Comparativamente ao ano passado, e ainda no que toca a despesas, 43% acredita que vai gastar o mesmo, enquanto 33% dos entrevistados espera gastar menos e 24% planeia gastar mais.

Ainda de acordo com o estudo, a maioria vai passar esta noite com a família ou com amigos e familiares (ambos com 37%). Algumas pessoas vão estar só com o parceiro ou apenas com amigos (12% nas duas situações).

Outras das opções referidas nesta análise envolvem estar sozinhos ou com colegas (os dois com 1%). Relativamente ao ambiente para a passagem de ano, os portugueses dividem-se entre um ambiente animado e com festa (52%) e calmo e intimista (48%).

A Escolha do Consumidor procurou ainda saber quais são as tradições mais populares nesta época do ano, assim como as expetativas e os desejos para 2025. Fazer um brinde com champanhe (24%), comer 12 passas à meia-noite (21%) e fazer um pedido para o novo ano (18%) são algumas das tradições mais habituais. Usar roupa nova (13%), vestir uma cor específica (11%) e saltar com o pé direito à meia-noite (6%) foram outras das tradições referidas.

No domínio dos desejos para o novo ano, destaque para a maior estabilidade financeira (22%), juntamente com melhorar a saúde (11%) e viajar mais (10%). Passar mais tempo com a família e amigos, cuidar da imagem e comprar casa ou um carro são outros dos desejos dos participantes para 2025 (todos com 9%). Respostas menos frequentes apontam mudanças de hábitos, emagrecer ou começar um negócio próprio.

Este estudo envolveu um questionário junto de 1008 portugueses, 55% de pessoas do sexo feminino e 45% do masculino, com idades entre 18 e 64 anos. A maioria está localizada na área da Grande Lisboa (36%), região do Norte (21%), Centro (21%), Grande Porto (12%).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

Outros artigos: