Pessoas com idades entre 55 e 64 anos consomem mais internet

A utilização de Internet em Portugal já chega a 86,1% da população, de acordo com o novo Bareme Internet, e há uma faixa etária que se destaca nos índices de evolução registados no último ano: os portugueses com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos porque são os que apresentam o maior crescimento na utilização de plataformas digitais.

Apesar da disseminação do acesso e uso de Internet continuarem em alta em todos os escalões etários em Portugal, aquele universo de utilizadores cresceu quase 7,3% entre 2024 e 2025. Uma percentagem que se traduz em 100 mil novos utilizadores, nesta faixa etária, num total de 1,2 milhões.

De acordo com o estudo, o telemóvel foi o dispositivo que mais contribuiu para o aumento do consumo de internet pelos cidadãos entre os 55 e os 64 anos.

Comparativamente, em 2019 utilização de Internet no telemóvel por esta mesma faixa etária era de 46%, enquanto a utilização de Internet independentemente do dispositivo, e neste mesmo escalão, era na ordem dos 61%.

Nos restantes escalões etários, os números agora divulgados pelo estudo da Marktest mostram que o crescimento médio registado na utilização de internet foi de 1,7%, o que faz com que o volume de utilizadores de Internet em Portugal ascenda a 86,1% da população. Com destaque para as faixas etárias entre os 15 e os 34 anos onde constata que 100% dos cidadãos usa internet.

Quanto ao tipo de dispositivos mais usados para aceder à internet, a liderança pertence ao telemóvel já que soma 84,5% de referências, seguido do Computador com 64,9% de utilizadores.

Refira-se que o Bareme Internet tem por base um universo populacional constituído pelos indivíduos com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental, quantificado em 8 591 212 indivíduos, pelos Censos de 2021.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders