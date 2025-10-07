Facebook Instagram
Dinheiro

Pessoas com idades entre 55 e 64 anos consomem mais internet

Os dados são do mais recente Bareme Internet, da Marktest, que revela que o universo de utilizadores do escalão etário 55-64 anos cresceu quase 7,3% entre 2024 e 2025. O telemóvel é o suporte mais usado para navegar

Link To Leaders
Hoje às 08:59
Rapariga no computador (foto: Andrew Neel/Unsplash)
Rapariga no computador (foto: Andrew Neel/Unsplash)

Dicas para enfrentar o frio sem gastar muito dinheiro

Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato

Outros artigos:

A utilização de Internet em Portugal já chega a 86,1% da população, de acordo com o novo Bareme Internet, e há uma faixa etária que se destaca nos índices de evolução registados no último ano: os portugueses com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos porque são os que apresentam o maior crescimento na utilização de plataformas digitais.

Apesar da disseminação do acesso e uso de Internet continuarem em alta em todos os escalões etários em Portugal, aquele universo de utilizadores cresceu quase 7,3% entre 2024 e 2025. Uma percentagem que se traduz em 100 mil novos utilizadores, nesta faixa etária, num total de 1,2 milhões.

De acordo com o estudo, o telemóvel foi o dispositivo que mais contribuiu para o aumento do consumo de internet pelos cidadãos entre os 55 e os 64 anos.

Comparativamente, em 2019 utilização de Internet no telemóvel por esta mesma faixa etária era de 46%, enquanto a utilização de Internet independentemente do dispositivo, e neste mesmo escalão, era na ordem dos 61%.

Nos restantes escalões etários, os números agora divulgados pelo estudo da Marktest mostram que o crescimento médio registado na utilização de internet foi de 1,7%, o que faz com que o volume de utilizadores de Internet em Portugal ascenda a 86,1% da população. Com destaque para as faixas etárias entre os 15 e os 34 anos onde constata que 100% dos cidadãos usa internet.

Quanto ao tipo de dispositivos mais usados para aceder à internet, a liderança pertence ao telemóvel já que soma 84,5% de referências, seguido do Computador com 64,9% de utilizadores.

Refira-se que o Bareme Internet tem por base um universo populacional constituído pelos indivíduos com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental, quantificado em 8 591 212 indivíduos, pelos Censos de 2021.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

RELACIONADOS
Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato
Ter tatuagens aumenta o risco de ter este tipo de cancro? Saiba o que dizem os especialistas
Pais de 37 e 41 anos morrem em jacuzzi depois de se embebedarem na festa de anos da filha. Menina tem apenas quatro anos
Preços 70% mais baixos: esta loja vem fazer frente ao Lidl e à Normal
Estes produtos de limpeza nunca devem ser misturados, alertam especialistas
Mais Vistos
00:01:14
Secret Story
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
tvi
00:01:14
Secret Story
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca
tvi
00:04:20
Secret Story
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo
tvi
00:04:57
Secret Story
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Seleção
Seleção: António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio são os que têm mais minutos
maisfutebol
Bruno Savate
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
Dois às 10
Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»
tvi