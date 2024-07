Porque não são só panos da loiça. Primark tem panos lindos a pouco mais de 1 euro

Um pano de loiça, uma pega ou um esfregão são objetos a que damos pouca a atenção, mas que podem estragar qualquer ambiente que nos esforçámos a decorar. Por isso, há cada vez mais objetos funcionais a não deixar o design de lado. Porém, os preços afastam-nos deles.

Por isso, ficámos tão contentes ao descobrir na Primark esta coleção de acessórios de cozinha, que incluem panos da loiça, pegas ou toalhas de mesa. De tons quentes, tendência, com padrões ao nível de qualquer loja de design mais sofisticado, os novos panos de cozinha estão disponíveis em packs de três. Vendidos por apenas 3,50 €, cada pano fica a custar pouco mais de um euro.

O jogo de cores dos dois padrões que escolhemos (ver galeria acima) é perfeito para quem procura criar um ambiente que combine a vivacidade do verão com a tranquilidade do outono. Além disso, o design inspira-se na ruralidade das quintas, lembrando-nos das grandes e confortáveis cozinhas. Só de olhar para estes panos, já nos cheira a bolo no forno!

Feitos em 100% algodão, estes panos não são apenas bonitos, mas também práticos e duráveis. O algodão é conhecido pela sua capacidade de absorção e resistência, tornando estes panos ideais para uso diário, e a manutenção é simples, deve lavá-los com temperatura máxima de 40 ºC. É importante notar que não devem ser limpos a seco nem ser secados na máquina.