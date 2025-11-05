Preparar castanhas nunca foi tão fácil: descobrimos o utensílio que todos andam a usar

Este artigo pode conter links afiliados*

Chegou a época das castanhas assadas e, com ela, o aroma inconfundível que se espalha pelas ruas. É uma das tradições mais queridas do outono português: mãos quentes, papel de jornal e o sabor reconfortante das castanhas. Mas há um pormenor que quase todos dispensavam — o esforço de lhes fazer o corte perfeito sem se magoar. Foi aí que este cortador em forma de estrela da Tescoma começou a chamar a atenção nas redes sociais e nos vídeos de receitas.

O sucesso explica-se pela simplicidade. Feito em plástico e aço inoxidável, com dimensões compactas de 21,5 x 8,5 cm, o utensílio permite criar um corte em cruz com um simples movimento. A castanha encaixa-se, pressiona-se ligeiramente e está pronta para ir ao forno. O resultado? Castanhas que abrem naturalmente durante a cozedura, sem rebentar e muito mais fáceis de descascar. Um pequeno truque que poupa tempo (e dedos).

A limpeza também é prática: basta passar por água e sabão ou colocar na máquina de lavar loiça. As lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas mesmo com uso frequente, e o design compacto permite guardar facilmente numa gaveta. Funciona bem com castanhas de tamanho médio a grande — as mais pequenas podem precisar de ajuste manual.

Com mais de 1.400 avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon, o consenso é claro: "Super prático e resistente", "as lâminas cortam mesmo bem" e "nunca foi tão fácil preparar castanhas" são alguns dos comentários mais frequentes. O design simples e seguro da Tescoma conquista tanto quem assa castanhas pela primeira vez como quem o faz todos os anos. Pequeno, eficaz e disponível por cerca de 12 €, este cortador é a prova de que os melhores truques de cozinha são, muitas vezes, os mais simples.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.