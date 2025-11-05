Facebook Instagram
Descobertas

Preparar castanhas nunca foi tão fácil: descobrimos o utensílio que todos andam a usar

Há tradições que adoramos e pequenos dramas que dispensávamos. Cortar castanhas à mão é um deles.
IOL
Há 2h e 53min

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador que rivaliza com o Dyson V8 por menos de metade do preço

Chegou a época das castanhas assadas e, com ela, o aroma inconfundível que se espalha pelas ruas. É uma das tradições mais queridas do outono português: mãos quentes, papel de jornal e o sabor reconfortante das castanhas. Mas há um pormenor que quase todos dispensavam — o esforço de lhes fazer o corte perfeito sem se magoar. Foi aí que este cortador em forma de estrela da Tescoma começou a chamar a atenção nas redes sociais e nos vídeos de receitas.

O sucesso explica-se pela simplicidade. Feito em plástico e aço inoxidável, com dimensões compactas de 21,5 x 8,5 cm, o utensílio permite criar um corte em cruz com um simples movimento. A castanha encaixa-se, pressiona-se ligeiramente e está pronta para ir ao forno. O resultado? Castanhas que abrem naturalmente durante a cozedura, sem rebentar e muito mais fáceis de descascar. Um pequeno truque que poupa tempo (e dedos).

A limpeza também é prática: basta passar por água e sabão ou colocar na máquina de lavar loiça. As lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas mesmo com uso frequente, e o design compacto permite guardar facilmente numa gaveta. Funciona bem com castanhas de tamanho médio a grande — as mais pequenas podem precisar de ajuste manual.

Com mais de 1.400 avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon, o consenso é claro: "Super prático e resistente", "as lâminas cortam mesmo bem" e "nunca foi tão fácil preparar castanhas" são alguns dos comentários mais frequentes. O design simples e seguro da Tescoma conquista tanto quem assa castanhas pela primeira vez como quem o faz todos os anos. Pequeno, eficaz e disponível por cerca de 12 €, este cortador é a prova de que os melhores truques de cozinha são, muitas vezes, os mais simples.

Adquira aqui

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
O aspirador que rivaliza com o Dyson V8 por menos de metade do preço
Secar roupa sem ocupar espaço? Este estendal fica invisível e seca uma máquina inteira
Cabelo sem brilho ou crescimento lento? Este massajador da Amazon promete resolver ambos
Procura botas para o outono? Estas somam milhares de elogios e não chegam aos 40 euros
Mais Vistos
00:04:46
Secret Story
Hilariante! Liliana, Leandro, Pedro e Fábio simulam a final do Secret Story e choram de tanto rir
tvi
00:05:38
Secret Story
Marisa Susana e Liliana cada vez mais perto dos segredos da casa
tvi
00:01:07
Secret Story
Marisa declara-se a Pedro Jorge: «Só te quero a ti, achas que te trocava por algum destes?»
tvi
00:05:45
Rui borges
Comentário explosivo sobre Rui Borges: «É uma pessoa que não tem nível intelectual para ser treinador de um grande clube!»
maisfutebol
Destaques IOL
Air fryer
Afinal, é ou não perigoso usar papel de alumínio na air fryer?
Humidade
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Primark
Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros
Tragédia
A viver férias de sonho, pai e filho morrem atacados por vespas gigantes. Tinham 47 e 15 anos
Mais Lidas
Gnr
Três menores dados como desaparecidos na Alemanha encontrados em Pombal
cnn
Tempo
Acordou com a trovoada? Zona de Lisboa atingida por milhares de raios durante a madrugada
cnn
Lojas
Finalmente abriu um outlet da Zara Home com peças de antigas coleções a preços reduzidos
Familia Real
Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque
Dois às 10
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
tvi
IPMA
Agravado o nível de aviso para quarta-feira: estas são as horas que exigem mais cuidado
away